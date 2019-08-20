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РИА Новости

Россия не будет ужесточать визовые требования для граждан Финляндии

16:33 20.08.2019 (обновлено: 17:48 20.08.2019)
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© РИА Новости / Александр КряжевОбъединенный визовый центр
Объединенный визовый центр
© РИА Новости / Александр Кряжев
Объединенный визовый центр. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россия не планирует ужесточать визовые требования для граждан Финляндии в ответ на изменение правил выдачи виз финской стороной для россиян, заявил РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.
"С учетом подтвержденного конкретными практическими шагами стремления России к облегчению визовых процедур и полному устранению визовых барьеров для свободного передвижения, какого-либо ответного ужесточения процедуры получения виз для граждан Финляндии российской стороной не планируется", - сказал Волынкин.
Финляндия с 1 сентября будет запрашивать у россиян при подаче заявлений на шенгенскую визу все подтверждающие документы о поездке, как того требуют директивы Евросоюза, сообщало министерство иностранных дел. В текущий момент при подаче заявлений на финскую визу требуются: заполненная анкета, действующий загранпаспорт, одна цветная фотография, квитанция об оплате визового сбора, страховой полис, копия внутреннего паспорта и согласие на обработку персональных данных.
Паспорт гражданина Российской Федерации
8 августа, 11:38Туризм
МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами
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