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РИА Новости

В Коми отцу мальчика, чье тело нашли за гаражами, предъявили обвинение

16:32 20.08.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - РИА Новости. Завершилось расследование уголовного дела по факту смерти восьмилетнего мальчика, тело которого было обнаружено в сумке за гаражами, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Республике Коми.
Отцу умершего мальчика предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Оставление в опасности" и "Мошенничество при получении выплат".
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По данным пресс-службы, в сентябре 2018 года в правоохранительные органы Воркуты от директора школы поступило сообщение о том, что с начала учебного года восьмилетний учащийся не посещает учебное заведение. После нескольких попыток удалось связаться по телефону с 37-летним отцом мальчика, который объяснил его отсутствие болезнью и лечением в поликлинике (мать ребенка умерла), но потом связь с мужчиной была потеряна: на звонки он не отвечал, дверь не открывал. Судьбой мальчика также были обеспокоены врачи детской поликлиники, где он стоял на учете как страдающий сахарным диабетом первого типа.
"За медицинской помощью ни ребенок, ни его отец не обращались. Педагоги и медицинские работники неоднократно приходили по месту жительства мальчика, а также местам возможного его пребывания, но все попытки найти мальчика или его отца оказались безрезультатными", - рассказали в пресс-службе.
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Следственно-оперативная группа вскрыла дверь квартиры, где проживали отец с сыном. В квартире был обнаружен отец мальчика, который пояснил, что несколько дней назад его сын скоропостижно умер, после чего он, испугавшись ответственности, вынес тело мальчика в сумке из квартиры и спрятал в гаражном массиве.
"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"), был проведен ряд экспертиз, согласно выводам которых в качестве вероятной причины смерти ребенка эксперты указали острую сердечную недостаточность на фоне инфекционно-воспалительного поражения мышцы сердца", - поясняют в следственном комитете.
Выяснилось, что у мальчика с сахарным диабетом появилась рвота и повышенная температура, но отец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не вызвал медицинскую помощь.
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"Он оставил ребенка в опасном для жизни состоянии, в результате чего мальчик умер. Кроме того, после смерти ребенка обвиняемый получил социальные выплаты по инвалидности на общую сумму более 21 тысячи рублей, которые зачислялись на расчетный счет ребенка", - заключают в пресс-службе.
В ходе следствия отец мальчика признал вину по предъявленному обвинению. Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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