Телеканал "112.Украина" потребовал прекратить оказывать на него давление

КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Телеканал "112.Украина" выразил обеспокоенность информацией о намерении главы офиса президента Андрея Богдана установить контроль над ним и требует от властей прекратить давление на СМИ.

Ранее во вторник издание "theБабель" со ссылкой на собственные источники в силовых структурах сообщило, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении телеканала "112. Украина", имущество канала может быть арестовано. По данным издания, за уголовным делом стоит Богдан, цель которого - получить контроль над самым рейтинговым информационным каналом страны и вывести его из сферы влияния председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктора Медведчука.

"Телеканал "112.Украина" выражает крайнюю обеспокоенность информацией о намерениях главы офиса президента Украины Андрея Богдана установить контроль над каналом и организовать захват канала силами Службы безопасности Украины… Мы требуем от властей немедленно прекратить давление на "112.Украина", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте канала.

В заявлении отмечается, что телеканал смотрят миллионы граждан Украины, "которые сделали свой выбор".

"Уважаемый президент Украины Владимир Зеленский, ваши предшественники, которые боролись с инакомыслием, получили политическое наказание за свои действия. Не повторяйте их путь. Боритесь с бедностью, а не с неугодными каналами. Встаньте на защиту свободы слова", - говорится в заявлении.

Сотрудники телеканала считают, что его арест и передача Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА), а в дальнейшем и передача частной компании, являются незаконными и таким образом зритель потеряет "право на получение альтернативной информации". "По сообщениям ряда СМИ, Богдан встречался с судьями, рассматривающими дело, после решения в котором канал может фактически прекратить вещание. К тому же, Нацсовет по ТВ назначил ряд проверок вещания канала, что тоже может свидетельствовать о целенаправленной кампании по оказанию давления на вещателя и поиске малейших юридических лазеек для закрытия канала. Мы считаем такую позицию офиса президента Зеленского возмутительной", - добавили на канале.

Согласно заявлению, телеканал также обратился в Совет Европы, Европейский парламент и к Международному редакционному совету с призывом обеспечить защиту свободы слова на Украине.