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РИА Новости

В посольстве России в Лондоне рассказали об атаке хакеров на сайт дипмиссии

16:30 20.08.2019 (обновлено: 16:39 20.08.2019)
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Великобритании
Посольство Российской Федерации в Великобритании
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 20 авг – РИА Новости, Мария Табак. Сайт посольства РФ в Лондоне в минувший понедельник подвергся хакерской атаке, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.
"Девятнадцатого августа ориентировочно в 16.30 (18.30 мск – ред.) в результате хакерской DDoS атаки было нарушено функционирование сайта посольства. В результате масштабной блокировки полностью восстановить работу ресурса удалось лишь 20 августа к 12.00 (14.00 мск). Проводится расследование случившегося", - сообщил он.
Табличка на здании российского посольства в Лондоне
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Российское посольство рассказало о манипуляциях Лондона по делу Скрипалей
"Выражаем сожаление в связи с возможными неудобствами наших читателей", - отметил он.
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Посольство России в ВеликобританииЛондонРоссияВ мире
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