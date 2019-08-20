В посольстве России в Лондоне рассказали об атаке хакеров на сайт дипмиссии

"Девятнадцатого августа ориентировочно в 16.30 (18.30 мск – ред.) в результате хакерской DDoS атаки было нарушено функционирование сайта посольства. В результате масштабной блокировки полностью восстановить работу ресурса удалось лишь 20 августа к 12.00 (14.00 мск). Проводится расследование случившегося", - сообщил он.