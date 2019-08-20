Бои в Идлибе выявили поддержку террористов Турцией, заявил Асад

ДАМАСК, 20 авг – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил во вторник российской делегации во главе с депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным, что последние бои в провинции Идлиб показали неограниченную поддержку террористических группировок со стороны Турции, сообщила пресс-служба сирийского лидера.

Глава группы дружбы парламентов РФ и Сирии, первый зампред "Боевого братства" Дмитрий Саблин находится с визитом в САР, в ходе которого состоялась встреча с президентом республики Башаром Асадом и губернатором провинции Тартус Сафуаном Абу Саада.

"Одержанные победы укрепили сирийские народ и армию в их намерении продолжать удары по террористам, пока не будет освобожден последний клочок сирийской земли, несмотря на получаемую террористическими группировками поддержку от ряда западных и региональных сторон, в первую очередь от Турции", - цитирует заявление Асада его пресс-служба.

"Так, последние бои в Идлибе показали каждому, кто имел какие-то сомнения, явную и неограниченную поддержку террористов Анкарой", - подчеркнул сирийский президент.

В понедельник минобороны Турции сообщило о трех погибших гражданских лицах и 12 раненых при воздушной атаке на турецкий военный конвой в Идлибе.