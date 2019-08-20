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РИА Новости
Ядерные технологии

В димитровградском НИИ атомных реакторов отключилось электричество

16:24 20.08.2019 (обновлено: 16:25 20.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкИнститут НИИАР
Институт НИИАР
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Институт НИИАР. Архивное фото
САМАРА, 20 авг - РИА Новости. Электроэнергия была временно отключена во вторник на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде (Ульяновская область), в настоящее время предприятие работает в штатном режиме, сообщает институт.
"Сегодня в 09.22 при проведении плановых переключений на подстанции ПС-1М ГНЦ НИИАР произошло временное обесточивание части электропотребителей промплощадки №1, не влияющих на обеспечение ядерной и радиационной безопасности. Обесточивание произошло вследствие отказа коммутационного оборудования подстанции", - говорится в сообщении института.
Подача электроэнергии была восстановлена оперативным персоналом института "в течение времени, необходимого для выполнения соответствующих переключений", уточняется в сообщении. "Предприятие работает в штатном режиме, радиационный фон на предприятии и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений", - отмечает институт.
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Ядерные технологииНИИ атомных реакторовУльяновская областьСамараДимитровградПроисшествия
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