В димитровградском НИИ атомных реакторов отключилось электричество

САМАРА, 20 авг - РИА Новости. Электроэнергия была временно отключена во вторник на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде (Ульяновская область), в настоящее время предприятие работает в штатном режиме, сообщает институт.

"Сегодня в 09.22 при проведении плановых переключений на подстанции ПС-1М ГНЦ НИИАР произошло временное обесточивание части электропотребителей промплощадки №1, не влияющих на обеспечение ядерной и радиационной безопасности. Обесточивание произошло вследствие отказа коммутационного оборудования подстанции", - говорится в сообщении института.

Подача электроэнергии была восстановлена оперативным персоналом института "в течение времени, необходимого для выполнения соответствующих переключений", уточняется в сообщении. "Предприятие работает в штатном режиме, радиационный фон на предприятии и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений", - отмечает институт.