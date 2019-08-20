Житель Урала пожаловался в полицию на кражу гигантского гриба

ЧЕЛЯБИНСК, 20 авг – РИА Новости. Житель Челябинской области подал заявление в полицию о краже огромного гриба, но позже заявил, что потеря не представляет материальной ценности, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе ГУМВД России по региону.

"Житель Аргаяшского района подал заявление в полицию о краже гриба. Вчера гражданин подал заявление о том, что не хочет разбирательства в связи с тем, что гриб не представляет материальной ценности. В связи с этим проверка по данному факту прекращена", - сказала собеседница агентства.