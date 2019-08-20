Житель Урала пожаловался в полицию на кражу гигантского гриба

ЧЕЛЯБИНСК, 20 авг – РИА Новости. Житель Челябинской области подал заявление в полицию о краже огромного гриба, но позже заявил, что потеря не представляет материальной ценности, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе ГУМВД России по региону.
"Житель Аргаяшского района подал заявление в полицию о краже гриба. Вчера гражданин подал заявление о том, что не хочет разбирательства в связи с тем, что гриб не представляет материальной ценности. В связи с этим проверка по данному факту прекращена", - сказала собеседница агентства.
На своей странице в соцсети "ВКонтакте" местный житель Алексей Малев, подавший заявление о пропаже гриба, разместил фотографию находки на приусадебном участке – огромный гриб-дождевик с трудом помещается в руке мужчины. Как пояснил РИА Новости Малев, гриб вырос у него в огороде, его вес около 6 килограммов. Малев уточнил, что сорванный гриб он оставил на лавочке у дома и уехал, а когда вернулся в огород, гриба уже не было, в полицию он заявил о краже, чтобы "зафиксировать в пресс-центре" случай. Действительно, добавил Малев, ценности для него гриб не представлял, это он и объяснил полиции позже.