Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-20T16:22Z
https://ria.ru/20190820/1557699163.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155355/06/1553550694_0:193:2000:1318_1036x0_80_0_0_777042da138867174f62883f091791e6.jpg
РИА Новости

В ЛАГ рассказали о последствиях разрушения единства Йемена

16:22 20.08.2019
173
© AFP 2019 / Essa Ahmed Ребенок в палаточном лагере в провинции Абс, Йемен
Ребенок в палаточном лагере в провинции Абс, Йемен
© AFP 2019 / Essa Ahmed
КАИР, 20 авг - РИА Новости. Разрушение единства Йемена приведет к еще большей раздробленности и волнениям в этой стране, об этом во вторник заявили в Лиге арабских государств (ЛАГ), комментируя события в йеменском Адене.
"Ситуация в Йемене вызывает все большую тревогу и обеспокоенность, особенно в свете недавних тревожных событий на юге, в частности во временной столице Аден. Разрушение единства Йемена не будет отвечать интересам народа, а только приведет к дальнейшей раздробленности и беспорядкам", - сказано в заявлении ЛАГ.
Переходный совет Южного Йемена ранее предпринял попытку захвата власти в Адене, который международно признанное правительство Йемена признало временной столицей страны после перемещения из Саны, когда ее заняли мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы). Однако под давлением Саудовской Аравии они были вынуждены в минувшие выходные передать под контроль правительства занятые ими в Адене госучреждения. Во вторник МИД Йемена заявил, что силы Переходного совета захватили базу принадлежащих правительству внутренних войск в южной провинции Абьяне.
Сепаратисты создали свой собственный Переходный совет Южного Йемена в мае 2017 года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди.
Ситуация в городе Таиз
15 августа, 00:59РИА Новости
Власти Йемена потребовали от СМИ в Адене не сотрудничать с сепаратистами
Ситуация разворачивается на фоне гражданского конфликта между властями Йемена и хуситами, который продолжается с 2014 года. В нем власти поддерживает военная коалиция во главе с Саудовской Аравией, в которую в том числе входят ОАЭ и другие арабские государства.
Южный регион страны с населением 4 миллиона человек добивается независимости и возвращения статус-кво, существовавшего до объединения севера и юга в 1990 году в единое государство, во главе которого встал президент Северного Йемена Али Абдалла Салех. Сепаратистские тенденции вылились в 1994 году в вооруженное противостояние армейских частей севера и юга, закончившееся победой северян.
000001
Обсудить 0
Лига арабских государствЙеменВ мире
Рекомендуем
Президент Сирии Башар Асад
Бои в Идлибе выявили поддержку террористов Турцией, заявил Асад
РИА
Новости
Стенд госкорпорации Ростех
В "Ростехе" рассказали о состоянии доставшихся ремонтных заводов Минобороны
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Петербурге полицейский обратится в суд после обвинения в избиении женщины
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Партия Вакарчука отказалась от должности вице-спикера Рады
Лента
новостей
Киев
Телеканал "112.Украина" потребовал прекратить оказывать на него давление
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
Путин заявил о значимости документов о причинах Второй мировой войны
Полиция в Буркина-Фасо
Число военных, погибших в Буркина-Фасо при атаки боевиков достигло 24
Институт НИИАР
В димитровградском НИИ атомных реакторов отключилось электричество
Здание Министерства иностранных дел Швеции
Изоляция Ирана не приведет ни к чему хорошему, заявила глава МИД Швеции
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Госсекретарь США заявил об усилении ИГ в некоторых районах Ирака и Сирии
Участники выступления против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Сан-Паулу
Бразилия запретила въезд высокопоставленным венесуэльским чиновникам
СБ ООН
СБ ООН должен продлить эмбарго против Ирана, заявил спецпредставитель Хук
Сейсмограф. Архивное фото
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2
Исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо
В России возобновили работу две радионуклидные станции, заявил глава ОДВЗЯИ
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Рябков обсудил с коллегой из Венесуэлы предстоящие политические контакты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38У президента Уругвая выявили злокачественное образование в легком
00:38"Ъ": СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
00:35В Саудовской Аравии появятся академии искусств
00:32Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
00:28Астронавты выйдут в открытый космос для установки стыковочного адаптера
00:27США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
00:25Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии
00:20Сепаратисты, захватившие власть в Адене, хотят контролировать юг Йемена
00:17Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным
00:06Сепаратисты в Йемене не отводили отряды от госучреждений в Адене
00:05Ворона или кролик? Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
23:53Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
23:45В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
23:39Ветеран СВР Коротков рассказал, как позировал художнику Шилову
23:33Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы
23:31Трамп допустил новое снижене налогов в США
23:29Китай поддержал российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
23:14В Судане сформировали суверенный совет
23:12Смолкин назвал Назарову замечательной артисткой и светлым человеком
23:06Зеленский не готов к диалогу с республиками Донбасса, считает глава ЛНР
Лента новостейМолния