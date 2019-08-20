В ЛАГ рассказали о последствиях разрушения единства Йемена

КАИР, 20 авг - РИА Новости. Разрушение единства Йемена приведет к еще большей раздробленности и волнениям в этой стране, об этом во вторник заявили в Лиге арабских государств (ЛАГ), комментируя события в йеменском Адене.

"Ситуация в Йемене вызывает все большую тревогу и обеспокоенность, особенно в свете недавних тревожных событий на юге, в частности во временной столице Аден. Разрушение единства Йемена не будет отвечать интересам народа, а только приведет к дальнейшей раздробленности и беспорядкам", - сказано в заявлении ЛАГ.

Переходный совет Южного Йемена ранее предпринял попытку захвата власти в Адене, который международно признанное правительство Йемена признало временной столицей страны после перемещения из Саны, когда ее заняли мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы). Однако под давлением Саудовской Аравии они были вынуждены в минувшие выходные передать под контроль правительства занятые ими в Адене госучреждения. Во вторник МИД Йемена заявил, что силы Переходного совета захватили базу принадлежащих правительству внутренних войск в южной провинции Абьяне.

Сепаратисты создали свой собственный Переходный совет Южного Йемена в мае 2017 года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди.

Ситуация разворачивается на фоне гражданского конфликта между властями Йемена и хуситами, который продолжается с 2014 года. В нем власти поддерживает военная коалиция во главе с Саудовской Аравией, в которую в том числе входят ОАЭ и другие арабские государства.