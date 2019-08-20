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РИА Новости

Глава МИД Швеции после встречи с Зарифом надеется на освобождение танкера

16:20 20.08.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф в Москве
МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф в Москве. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 20 авг - РИА Новости. Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём после встречи во вторник с главой МИД Ирана Мохаммедом Джавадом Зарифом заявила, что существует надежда найти решение ситуации с задержанным Ираном танкером Stena Impero.
"Мы обсудили ситуацию с танкером Stena Impero. Я выразила наше беспокойство. Существует надежда найти решение этой ситуации. Мы обеспокоены судьбой экипажа и дергаем за все возможные ниточки", - заявила Валльстрём в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой иранской дипломатии.
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Иранские власти в июле заявили о задержании в Ормузском проливе танкера Stena Impero из-за нарушения судном правил судоходства и навигации. Отмечалось, что танкер столкнулся в том числе с рыболовецким судном. После всех необходимых процедур ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сопроводили танкер в порт Бендер-Аббас. Экипаж британского танкера Stena Impero, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.
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Маргот ВалльстрёмМохаммад Джавад ЗарифШвецияИран
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