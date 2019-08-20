Глава МИД Швеции после встречи с Зарифом надеется на освобождение танкера

"Мы обсудили ситуацию с танкером Stena Impero. Я выразила наше беспокойство. Существует надежда найти решение этой ситуации. Мы обеспокоены судьбой экипажа и дергаем за все возможные ниточки", - заявила Валльстрём в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой иранской дипломатии.

Иранские власти в июле заявили о задержании в Ормузском проливе танкера Stena Impero из-за нарушения судном правил судоходства и навигации. Отмечалось, что танкер столкнулся в том числе с рыболовецким судном. После всех необходимых процедур ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сопроводили танкер в порт Бендер-Аббас. Экипаж британского танкера Stena Impero, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.