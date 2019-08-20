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РИА Новости

Трамп стал дедушкой в десятый раз

16:16 20.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.
В апреле сын Трампа сообщал, что он и его супруга Лара ждут ребенка, который должен появиться на свет в августе.
"Лара Трамп и я рады поприветствовать (приход - ред.) Каролины Дороти Трамп в этот мир. Мы уже любим тебя", - написал Эрик Трамп в своем микроблоге в Twitter.
В сентябре 2017 года у пары родился первый малыш, которому дали имя Эрик Люк. Также у главы Белого дома пять внуков от сына Дональда Трампа-младшего и трое от дочери Иванки.
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Эрик ТрампДональд ТрампСШАВ мире
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