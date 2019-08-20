На Украине завели дело против соратника Порошенко

По данным издания, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) просит НАБУ расследовать декларирование недостоверной информации Кононенко за 2015 год на сумму 7,6 миллона гривен (302,2 тысячи долларов) и мэром Днепра Борисом Филатовым за 2016 и 2017 годы на 1 миллион гривен (39,7 тысячи долларов ). По данным НАПК, Кононенко в исправленной декларации за 2015 год указал недостоверное количество и номинальную стоимость акций трех акционерных обществ, зарегистрированных на Украине, и двух принадлежащих ему иностранных компаний, а также не задекларировал доход невестки.