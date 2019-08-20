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РИА Новости

На Украине завели дело против соратника Порошенко

16:13 20.08.2019
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CC BY-SA 4.0 / Инна Зарыбина / Первый заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко
Первый заместитель председателя фракции Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко
CC BY-SA 4.0 / Инна Зарыбина /
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило дело по факту декларирования недостоверной информации депутатом Верховной рады, первым заместителем председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорем Кононенко, заявил директор НАБУ Артем Сытник.

"Да, зарегистрировали уголовное производство", - приводит слова Сытника издание "Украинские новости" во вторник.

По данным издания, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) просит НАБУ расследовать декларирование недостоверной информации Кононенко за 2015 год на сумму 7,6 миллона гривен (302,2 тысячи долларов) и мэром Днепра Борисом Филатовым за 2016 и 2017 годы на 1 миллион гривен (39,7 тысячи долларов ). По данным НАПК, Кононенко в исправленной декларации за 2015 год указал недостоверное количество и номинальную стоимость акций трех акционерных обществ, зарегистрированных на Украине, и двух принадлежащих ему иностранных компаний, а также не задекларировал доход невестки.
Сообщается, что дело возбуждено по статье УК "Декларирование недостоверной информации".
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