ОП в сентябре обсудит поправки в закон о государственном флаге

Он также отметил, что граждане России ответственно относятся к государственным символам. По мнению Фадеева, изменения в закон востребованы, желающих вывесить у себя флаг будет много, однако нужно прописывать в законе, что к нему нужно относиться с должным уважением и содержать в надлежащем состоянии.