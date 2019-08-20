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РИА Новости

ОП в сентябре обсудит поправки в закон о государственном флаге

16:12 20.08.2019 (обновлено: 16:46 20.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРоссийский флаг
Российский флаг
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Российский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Общественная палата РФ планирует обсудить поправки в закон о государственном флаге с депутатами Госдумы в сентябре, заявил секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.
"Я направил письмо председателю Государственной думы, и мы вместе с ними, вместе с депутатами, сейчас начнем обсуждать поправки в закон. Я думаю, что в течение сентября мы справимся", - сказал Фадеев в интервью каналу "Россия 24", отвечая на вопрос том, обсуждала ли Общественная палата внесение поправок в закон о государственном флаге с Кремлем или парламентариями.
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Он также отметил, что граждане России ответственно относятся к государственным символам. По мнению Фадеева, изменения в закон востребованы, желающих вывесить у себя флаг будет много, однако нужно прописывать в законе, что к нему нужно относиться с должным уважением и содержать в надлежащем состоянии.
День Государственного флага Российской Федерации или День флага России отмечается 22 августа с 1994 года.
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Общественная палата РФВалерий ФадеевГосдума РФМоскваРоссияОбщество
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