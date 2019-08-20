Дипломаты рассказали о состоянии девочки из России, пострадавшей в Турции

Отправка в Москву граждан России, пострадавших в результате ДТП в Анталье

АНКАРА, 20 авг – РИА Новости. Гражданка России 2007 года рождения госпитализирована после несчастного случая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, она находится в критическом состоянии, говорится в сообщении генконсульства РФ в Анталье.

"Генконсульство подтверждает факт экстренной госпитализации российской несовершеннолетней гражданки 2007 г.р., в результате несчастного случая, произошедшего 18 августа в бассейне отеля "Санхилл" (Бодрум). По данным администрации медицинского учреждения, ребенок находится в критическом состоянии под наблюдением врачей", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что случай признан страховым, расходы на лечение будут возмещены страховой компанией в рамках предусмотренного договором лимита, родителям оказывается содействие со стороны принимающей туристической компании и сервисной страховой службы.