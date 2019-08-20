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РИА Новости

Дипломаты рассказали о состоянии девочки из России, пострадавшей в Турции

16:21 20.08.2019 (обновлено: 16:34 20.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкОтправка в Москву граждан России, пострадавших в результате ДТП в Анталье
Отправка в Москву граждан России, пострадавших в результате ДТП в Анталье
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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АНКАРА, 20 авг – РИА Новости. Гражданка России 2007 года рождения госпитализирована после несчастного случая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, она находится в критическом состоянии, говорится в сообщении генконсульства РФ в Анталье.
"Генконсульство подтверждает факт экстренной госпитализации российской несовершеннолетней гражданки 2007 г.р., в результате несчастного случая, произошедшего 18 августа в бассейне отеля "Санхилл" (Бодрум). По данным администрации медицинского учреждения, ребенок находится в критическом состоянии под наблюдением врачей", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что случай признан страховым, расходы на лечение будут возмещены страховой компанией в рамках предусмотренного договором лимита, родителям оказывается содействие со стороны принимающей туристической компании и сервисной страховой службы.
"Обстоятельства инцидента выясняются. Генконсульством направлены запросы в губернаторство провинции Мугла и правоохранительные органы для получения официальной информации по данному происшествию. Желаем девочке скорейшего выздоровления, надеемся на лучшее", - сообщила российская дипмиссия.
Бассейн в отеле Movenpick, Сус, Тунис
16 августа, 12:23РИА Новости
В турецкой Аланье российский турист утонул в бассейне
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Анталья (провинция)РоссияВ мире
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