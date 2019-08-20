Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-20T20:31Z
https://ria.ru/20190820/1557692512.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155571/17/1555711715_0:0:1800:1014_1036x0_80_0_0_e079e900e842cf2679950aa8c1830906.jpg
РИА Новости
Культура

"Дылда" и "Подбросы" претендуют на получение приза Европейской киноакадемии

16:09 20.08.2019 (обновлено: 20:31 20.08.2019)
78
© предоставлено пресс-службой фильма / Liana MukhamedzyanovaКадр из фильма "Дылда"
Кадр из фильма Дылда
© предоставлено пресс-службой фильма / Liana Mukhamedzyanova
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Два российский фильма – "Дылда" Кантемира Балагова и "Подбросы" Ивана Твердовского – вошли в длинный список премии Европейской киноакадемии, всего организаторы выбрали 46 картин из разных стран, сообщается на сайте награды.
Премия Европейской киноакадемии существует с 1988 года, по замыслу создателей она противопоставлена американскому "Оскару". Победителю вручается бронзовая статуэтка "Феликс". В прошлом году лауреатом стал польский режиссер Павел Павликовский, получивший награду за фильм "Холодная война".
Во вторник организаторы опубликовали названия 46 фильмов, которые вошли в длинный список награды, в их числе оказались "Дылда" Кантемира Балагова и "Подбросы" Ивана Твердовского. Также в списке значатся картины "По воле божьей" Франсуа Озона, "Бог существует, ее имя - Петруния" Теоны Стругар Митевска, "Я была дома, но..." Ангелы Шанелек, "Мистер Джонс" Агнешки Холланд, "Боль и слава" Педро Альмодовара, "Синонимы" Надава Лапида, "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса и другие.
"Подбросы" вышел в прокат в нескольких европейских странах. Фильм получил высокие оценки критиков. Мы признательны Европейской киноакадемии, что она выделила картину среди тысяч достойных европейских фильмов", - сказала РИА Новости продюсер картины Наталья Мокрицкая.
Список номинантов объявят 9 ноября на кинофестивале в испанском городе Севилья, награждение состоится 7 декабря в Берлине.
72-й Каннский кинофестиваль. День третий
7 июня, 08:00Культура
"Особый взгляд" на "Дылду": как снимался фильм — призер Каннского фестиваля
000000
КультураКино и сериалыНовости культуры
Рекомендуем
Режиссер Квентин Тарантино во время фотоколла на крыше отеля The Ritz Carlton Moscow в Москве
Актер из "Однажды… в Голливуде" рассказал, что Тарантино вырезал из фильма
РИА
Новости
Кукла – персонаж из серии мультфильмов про Чебурашку
Наследники Успенского передали все права на Чебурашку "Союзмультфильму"
Киану Ривз позирует фотографу
Киану Ривз пригласил поклонницу на съемки фильма "Билл и Тед"
Музыкальная группа Little Big
Little Big выпустят совместный трек с обладателями "Грэмми" Clean Bandit
Лента
новостей
Официальный курс евро вырос до 73,98 рубля
Информационный буклет в офисе Мегафон в Москве
Мобильный интернет "Мегафона" признали самым быстрым в России
Участники выступления против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Сан-Паулу
Бразилия запретила въезд высокопоставленным венесуэльским чиновникам
Эмблема Восточного экономического форума
Приамурье на ВЭФ представит модель работы Амурского ГПЗ
Президент Филиппин Родриго Дутерте
Дутерте: иностранным судам нужно разрешение на проход в водах Филиппин
Электрический щит
Подготовка к зиме электросетевых компаний МО идет с опережением графика
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Позиция Киева мешает урегулированию в Донбассе, считают в ДНР
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
В Госдуме прокомментировали запрет рекламы государственных СМИ в Twitter
выставка госархив
Немые свидетели: в Москве открылась выставка о начале Второй мировой войны
Добровольцы помогли оборудовать экотропу для маломобильных граждан
Добровольцы помогли оборудовать экотропу для маломобильных граждан
Госсекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США обеспокоен ракетными пусками КНДР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38У президента Уругвая выявили злокачественное образование в легком
00:38"Ъ": СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
00:35В Саудовской Аравии появятся академии искусств
00:32Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
00:28Астронавты выйдут в открытый космос для установки стыковочного адаптера
00:27США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
00:25Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии
00:20Сепаратисты, захватившие власть в Адене, хотят контролировать юг Йемена
00:17Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным
00:06Сепаратисты в Йемене не отводили отряды от госучреждений в Адене
00:05Ворона или кролик? Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
23:53Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
23:45В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
23:39Ветеран СВР Коротков рассказал, как позировал художнику Шилову
23:33Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы
23:31Трамп допустил новое снижене налогов в США
23:29Китай поддержал российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
23:14В Судане сформировали суверенный совет
23:12Смолкин назвал Назарову замечательной артисткой и светлым человеком
23:06Зеленский не готов к диалогу с республиками Донбасса, считает глава ЛНР
Лента новостейМолния