"Дылда" и "Подбросы" претендуют на получение приза Европейской киноакадемии

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Два российский фильма – "Дылда" Кантемира Балагова и "Подбросы" Ивана Твердовского – вошли в длинный список премии Европейской киноакадемии, всего организаторы выбрали 46 картин из разных стран, сообщается на сайте награды.

Премия Европейской киноакадемии существует с 1988 года, по замыслу создателей она противопоставлена американскому "Оскару". Победителю вручается бронзовая статуэтка "Феликс". В прошлом году лауреатом стал польский режиссер Павел Павликовский, получивший награду за фильм "Холодная война".

Во вторник организаторы опубликовали названия 46 фильмов, которые вошли в длинный список награды, в их числе оказались "Дылда" Кантемира Балагова и "Подбросы" Ивана Твердовского. Также в списке значатся картины "По воле божьей" Франсуа Озона, "Бог существует, ее имя - Петруния" Теоны Стругар Митевска, "Я была дома, но..." Ангелы Шанелек, "Мистер Джонс" Агнешки Холланд, "Боль и слава" Педро Альмодовара, "Синонимы" Надава Лапида, "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса и другие.

"Подбросы" вышел в прокат в нескольких европейских странах. Фильм получил высокие оценки критиков. Мы признательны Европейской киноакадемии, что она выделила картину среди тысяч достойных европейских фильмов", - сказала РИА Новости продюсер картины Наталья Мокрицкая.