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РИА Новости

Замглавы МИД встретился с послом Швеции

16:06 20.08.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосол Швеции в России Петер Эриксон
Посол Швеции в России Петер Эриксон
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Посол Швеции в России Петер Эриксон. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Владимир Титов обсудил с послом Швеции в Москве Петером Эриксоном, который завершает свою работу в этой должности, двусторонние отношения и взаимодействие в региональных структурах на севере Европы и в Арктике, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Как отметили в МИД РФ, беседа прошла 20 августа в связи с завершением работы Эриксона в должности посла и предстоящим отъездом из Москвы.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру вопросов российско-шведских отношений, взаимодействия в региональных структурах на севере Европы и в Арктике, а также актуальной повестке европейской и международной безопасности", - говорится в заявлении министерства.
Петер Эриксон занимает должность посла Швеции в РФ с 28 сентября 2015 года. В интервью РИА Новости он сообщил, что в конце августа завершает свою дипломатическую миссию в Москве. Он возглавит генеральное консульство Швеции в Стамбуле.
Посол Швеции в РФ Петер Эриксон
31 июля, 11:00РИА Новости
Петер Эриксон: мы против санкций США, если они вредны шведским компаниям
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Петер ЭриксонВладимир ТитовМИД РФЕвросоюзШвецияМоскваЕвропаРоссияВ мире
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