Замглавы МИД встретился с послом Швеции

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Владимир Титов обсудил с послом Швеции в Москве Петером Эриксоном, который завершает свою работу в этой должности, двусторонние отношения и взаимодействие в региональных структурах на севере Европы и в Арктике, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Как отметили в МИД РФ, беседа прошла 20 августа в связи с завершением работы Эриксона в должности посла и предстоящим отъездом из Москвы.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру вопросов российско-шведских отношений, взаимодействия в региональных структурах на севере Европы и в Арктике, а также актуальной повестке европейской и международной безопасности", - говорится в заявлении министерства.
Петер Эриксон занимает должность посла Швеции в РФ с 28 сентября 2015 года. В интервью РИА Новости он сообщил, что в конце августа завершает свою дипломатическую миссию в Москве. Он возглавит генеральное консульство Швеции в Стамбуле.