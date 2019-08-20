Замглавы МИД встретился с послом Швеции

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Владимир Титов обсудил с послом Швеции в Москве Петером Эриксоном, который завершает свою работу в этой должности, двусторонние отношения и взаимодействие в региональных структурах на севере Европы и в Арктике, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Как отметили в МИД РФ, беседа прошла 20 августа в связи с завершением работы Эриксона в должности посла и предстоящим отъездом из Москвы.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру вопросов российско-шведских отношений, взаимодействия в региональных структурах на севере Европы и в Арктике, а также актуальной повестке европейской и международной безопасности", - говорится в заявлении министерства.