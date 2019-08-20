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РИА Новости

Госсекретарь США обеспокоен ракетными пусками КНДР

16:04 20.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что обеспокоен тем, что Северная Корея недавно осуществила пуски ракет малой дальности, но надеется, что Пхеньян вернется к столу переговоров.
"Да, я хотел бы, чтобы они этого не делали", - заявил Помпео в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос, беспокоят ли его эти ракетные пуски. При этом он отметил, что США "не вернулись к переговорному столу так быстро, как надеялись", так как на этом пути возникли "некоторые препятствия", о которых Вашингтон знал. Помпео выразил надежду, что лидер КНДР Ким Чен Ын вернется к переговорам.
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19 августа, 22:14РИА Новости
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По мнению южнокорейских военных, КНДР утром в пятницу 16 августа осуществила пуски двух ракет малой дальности. Испытания КНДР стали шестыми по счету с 25 июля.
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп провели 30 июня в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами третью по счету встречу, договорившись начать рабочие контакты по денуклеаризации. Переговоры пока задерживаются из-за военных учений США и Южной Кореи, а также ракетных пусков КНДР.
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Майк ПомпеоДональд ТрампКим Чен ЫнКНДРРоссияСШАВ мире
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