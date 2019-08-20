В России возобновили работу две радионуклидные станции, заявил глава ОДВЗЯИ

ВЕНА, 20 авг – РИА Новости. Две российские радионуклидные станции в Якутии и на Чукотке, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, возобновили передачу данных, заявил исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.

Ранее в ОДВЗЯИ заявили, что 10 августа из-за перебоев со связью перестали передавать данные российские станции в Дубне и Кирове. В понедельник Wall Street Journal со ссылкой на Зербо сообщала, что сигнал не поступает также от станций в чукотском Билибино и Залесово на Алтае. О перебоях в работе станции в поселке Пеледуй в Якутии организация раньше не информировала.

"Радионуклидные станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) в России возобновили работу и в настоящий момент передают данные временному техническому секретариату (ОДВЗЯИ - ред.). Отличное сотрудничество и поддержка со стороны наших операторов на российской станции", - написал Зербо в Twitter

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о сообщениях о том, что станции мониторинга радиации в Кирове и Дубне перестали подавать информацию после ЧП в Архангельской области 8 августа, отмечал, что разговоры о некоем "радиоактивном облаке" являются абсурдными, президент РФ Владимир Путин получает все данные по аварии в Архангельской области. Он пояснил, что не знает, кому подведомственны станции и почему они передают или не передают те или иные данные.