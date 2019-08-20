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РИА Новости

В России возобновили работу две радионуклидные станции, заявил глава ОДВЗЯИ

16:01 20.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИсполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо
Исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо. Архивное фото
ВЕНА, 20 авг – РИА Новости. Две российские радионуклидные станции в Якутии и на Чукотке, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, возобновили передачу данных, заявил исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.
Ранее в ОДВЗЯИ заявили, что 10 августа из-за перебоев со связью перестали передавать данные российские станции в Дубне и Кирове. В понедельник Wall Street Journal со ссылкой на Зербо сообщала, что сигнал не поступает также от станций в чукотском Билибино и Залесово на Алтае. О перебоях в работе станции в поселке Пеледуй в Якутии организация раньше не информировала.
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"Радионуклидные станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) в России возобновили работу и в настоящий момент передают данные временному техническому секретариату (ОДВЗЯИ - ред.). Отличное сотрудничество и поддержка со стороны наших операторов на российской станции", - написал Зербо в Twitter.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о сообщениях о том, что станции мониторинга радиации в Кирове и Дубне перестали подавать информацию после ЧП в Архангельской области 8 августа, отмечал, что разговоры о некоем "радиоактивном облаке" являются абсурдными, президент РФ Владимир Путин получает все данные по аварии в Архангельской области. Он пояснил, что не знает, кому подведомственны станции и почему они передают или не передают те или иные данные.
На полигоне Минобороны России в Архангельской области 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. Минобороны сообщало, что погибли два человека. Позднее Росатом сообщил о гибели пяти своих сотрудников. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.
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Лассина ЗербоРосатомДмитрий ПесковВладимир ПутинАрхангельская областьРоссияЯкутияВ мире
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20 августа, 17:06
Макс Патриот
1400002
Президент всему Миру объявил, что в России есть ракета с ядерным двигателем. То что рвануло во время испытаний под Архангельском, ракетой назвать нельзя. Значит это ложь, что ЕСТЬ! Правду из его уст действительно трудно найти.
20 августа, 17:27
Макс Патриот
800203
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