В России возобновили работу две радионуклидные станции, заявил глава ОДВЗЯИ

ВЕНА, 20 авг – РИА Новости. Две российские радионуклидные станции в Якутии и на Чукотке, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, возобновили передачу данных, заявил исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.
Ранее в ОДВЗЯИ заявили, что 10 августа из-за перебоев со связью перестали передавать данные российские станции в Дубне и Кирове. В понедельник Wall Street Journal со ссылкой на Зербо сообщала, что сигнал не поступает также от станций в чукотском Билибино и Залесово на Алтае. О перебоях в работе станции в поселке Пеледуй в Якутии организация раньше не информировала.
14 июня, 19:28Радио"Грязная игра". Военный эксперт оценил позицию США по ядерным испытаниямМосква призвала Вашингтон обосновать выдвинутое в адрес России обвинение в нарушении моратория на ядерные испытания. Военный эксперт Иван Коновалов в эфире радио Sputnik объяснил, зачем, по его мнению, США выступили с этим обвинением.
"Радионуклидные станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) в России возобновили работу и в настоящий момент передают данные временному техническому секретариату (ОДВЗЯИ - ред.). Отличное сотрудничество и поддержка со стороны наших операторов на российской станции", - написал Зербо в Twitter.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о сообщениях о том, что станции мониторинга радиации в Кирове и Дубне перестали подавать информацию после ЧП в Архангельской области 8 августа, отмечал, что разговоры о некоем "радиоактивном облаке" являются абсурдными, президент РФ Владимир Путин получает все данные по аварии в Архангельской области. Он пояснил, что не знает, кому подведомственны станции и почему они передают или не передают те или иные данные.
На полигоне Минобороны России в Архангельской области 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. Минобороны сообщало, что погибли два человека. Позднее Росатом сообщил о гибели пяти своих сотрудников. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.