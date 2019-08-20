В Рио-де-Жанейро снайпер застрелил захватчика автобуса с заложниками

Бразильские полицейские на мосту Рио-Нитерой в Рио-де-Жанейро, где мужчина захватил автобус с пассажирами. 20 августа 2019

Бразильские полицейские на мосту Рио-Нитерой в Рио-де-Жанейро, где мужчина захватил автобус с пассажирами. 20 августа 2019

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Полицейские нейтрализовали мужчину, захватившего автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро, все заложники освобождены, сообщает портал Полицейские нейтрализовали мужчину, захватившего автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро, все заложники освобождены, сообщает портал Globo со ссылкой на заявление правоохранителей.

Инцидент произошел во вторник утром на автодорожном мосту Рио-Нитерой. Захватчик автобуса представился офицером военной полиции. Он потребовал от водителя автобуса остановить транспортное средство и угрожал залить его бензином.

Снайперу из батальона полицейского спецназа (BOPE) удалось ликвидировать злоумышленника, когда около 09.00 (15.00 мск), он вышел из автобуса. Никто из заложников не пострадал.

Ранее сообщалось, что мужчина был вооружен, но затем полиция уточнила, что речь идет об игрушечном пистолете.