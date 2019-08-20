Изоляция Ирана не приведет ни к чему хорошему, заявила глава МИД Швеции

СТОКГОЛЬМ, 20 авг - РИА Новости. Изоляция Ирана не приведет ни к чему хорошему, заявила глава МИД Марго Валльстрём во вторник после встречи в Стокгольме с главой МИД Ирана Мохаммедом Джавадом Зарифом.

"Мы пытались изолировать Иран на протяжении десятилетий, но ничего хорошего из этого не вышло. Я считаю, что нам нужны дипломатические контакты, я считаю, что это важно - встречаться и выражать свои взгляды напрямую тем, кого мы обсуждаем", - заявила министр в ходе пресс-конференции.

Таким образом она отреагировала на критику в свой адрес со стороны правозащитников, которые осудили визит в Стокгольм главы иранской дипломатии. Во вторник несколько десятков человек устроили акцию протеста у здания МИД Швеции в Стокгольме. Протестующие призывали к соблюдению прав человека в Иране. Полицейские оттеснили протестующих, в том числе используя дубинки, и перекрыли несколько близлежащих улиц и соседнюю площадь для движения пешеходов и транспорта.