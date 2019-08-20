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РИА Новости

Изоляция Ирана не приведет ни к чему хорошему, заявила глава МИД Швеции

15:58 20.08.2019
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© Swedish Ministry for Foreign AffairsЗдание Министерства иностранных дел Швеции
Здание Министерства иностранных дел Швеции
© Swedish Ministry for Foreign Affairs
Здание Министерства иностранных дел Швеции. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 20 авг - РИА Новости. Изоляция Ирана не приведет ни к чему хорошему, заявила глава МИД Марго Валльстрём во вторник после встречи в Стокгольме с главой МИД Ирана Мохаммедом Джавадом Зарифом.
"Мы пытались изолировать Иран на протяжении десятилетий, но ничего хорошего из этого не вышло. Я считаю, что нам нужны дипломатические контакты, я считаю, что это важно - встречаться и выражать свои взгляды напрямую тем, кого мы обсуждаем", - заявила министр в ходе пресс-конференции.
Таким образом она отреагировала на критику в свой адрес со стороны правозащитников, которые осудили визит в Стокгольм главы иранской дипломатии. Во вторник несколько десятков человек устроили акцию протеста у здания МИД Швеции в Стокгольме. Протестующие призывали к соблюдению прав человека в Иране. Полицейские оттеснили протестующих, в том числе используя дубинки, и перекрыли несколько близлежащих улиц и соседнюю площадь для движения пешеходов и транспорта.
Глава МИД Ирана находится в Стокгольме с двухдневным визитом 20-21 августа в рамках поездки по Скандинавии. До этого министр посетил Финляндию, а уже в среду отправится в Осло.
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СтокгольмМаргот ВалльстрёмМохаммад Джавад ЗарифШвецияИранВ мире
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