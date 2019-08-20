В Татарстане со дна двух водохранилищ поднимут 21 затопленное судно

КАЗАНЬ, 20 авг - РИА Новости. Татарстан в рамках проекта по оздоровлению Волги, реализуемого по нацпроекту "Экология", планирует поднять со дна Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ 21 затопленное судно, сообщил министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков.

"По направлению "снижение негативного воздействия затонувших судов" к 2024 году предполагается подъем 21 затопленного судна в Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах в границах Республики Татарстан", - сказал Шадриков на брифинге в правительстве региона.

По его информации, семь судов со дна водохранилищ поднимут в 2023 году, 14 судов – в 2024 году. Всего по итогам проведённого за счёт средств республиканского бюджета водолазного обследования в акватории Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ, по словам министра, было выявлено 90 затонувших и брошенных плавсредств, из них 85 – бесхозных.

Шадриков отметил, что проект "Оздоровление Волги" является одним из ключевых и наиболее капиталоемким в национальном проекте "Экология" и охватывает несколько направлений. Кроме очистки акваторий двух водохранилищ от затонувших судов он включает строительство и реконструкцию очистных сооружений, ликвидацию двух объектов накопленного вреда – демонтаж бездействующих трубопроводов Озерного месторождения нефти в Нижнекамском водохранилище и рекультивацию иловых площадок биологических очистных сооружений канализации Казани.

На реализацию проекта "Оздоровление Волги" в Татарстане за три года будет направлено 5,3 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета – более 4,2 миллиарда рублей, из республиканского – более 1 миллиарда рублей. Финансирование в 2019 году составит 1,8 миллиарда рублей, в том числе 1,5 миллиарда рублей – из федерального бюджета, 0,3 миллиарда рублей – из бюджета Татарстана.