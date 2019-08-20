Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-20T15:57Z
https://ria.ru/20190820/1557686910.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/92904/13/929041399_0:435:2011:1566_1036x0_80_0_0_4e047353dabca8bdc7b87e17367eea56.jpg
РИА Новости
Республика Татарстан

В Татарстане со дна двух водохранилищ поднимут 21 затопленное судно

15:57 20.08.2019
47
© РИА Новости / Самоквасов / Перейти в фотобанкКуйбышевское водохранилище
Куйбышевское водохранилище
© РИА Новости / Самоквасов
Перейти в фотобанк
Куйбышевское водохранилище. Архивное фото
КАЗАНЬ, 20 авг - РИА Новости. Татарстан в рамках проекта по оздоровлению Волги, реализуемого по нацпроекту "Экология", планирует поднять со дна Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ 21 затопленное судно, сообщил министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков.
"По направлению "снижение негативного воздействия затонувших судов" к 2024 году предполагается подъем 21 затопленного судна в Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах в границах Республики Татарстан", - сказал Шадриков на брифинге в правительстве региона.
По его информации, семь судов со дна водохранилищ поднимут в 2023 году, 14 судов – в 2024 году. Всего по итогам проведённого за счёт средств республиканского бюджета водолазного обследования в акватории Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ, по словам министра, было выявлено 90 затонувших и брошенных плавсредств, из них 85 – бесхозных.
Шадриков отметил, что проект "Оздоровление Волги" является одним из ключевых и наиболее капиталоемким в национальном проекте "Экология" и охватывает несколько направлений. Кроме очистки акваторий двух водохранилищ от затонувших судов он включает строительство и реконструкцию очистных сооружений, ликвидацию двух объектов накопленного вреда – демонтаж бездействующих трубопроводов Озерного месторождения нефти в Нижнекамском водохранилище и рекультивацию иловых площадок биологических очистных сооружений канализации Казани.
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко на Петербургском международном экономическом форуме 2019
16 августа, 16:01РИА Новости
Татарстан направит на нацпроект "Жилье и городская среда" 5,6 млрд руб
На реализацию проекта "Оздоровление Волги" в Татарстане за три года будет направлено 5,3 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета – более 4,2 миллиарда рублей, из республиканского – более 1 миллиарда рублей. Финансирование в 2019 году составит 1,8 миллиарда рублей, в том числе 1,5 миллиарда рублей – из федерального бюджета, 0,3 миллиарда рублей – из бюджета Татарстана.
Реализация проекта "Оздоровление Волги" запланирована на 2019-2024 годы. Его цель – улучшение экологического состояния Волги и обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку, и реализации комплекса мер по восстановлению водных объектов низовьев Волги, в том числе дополнительному обводнению реки Ахтубы. Ключевыми задачами проекта являются ликвидация объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, обеспечение рационального использования водных ресурсов, снижение поступления загрязненных сточных вод.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
15 августа, 18:02Республика Татарстан
Татарстан увеличит число ресурсных центров по подготовке кадров к 2020 году
200010
Обсудить 1
Республика ТатарстанТатарстанНижнекамскКазаньОбщество
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел Швеции
Изоляция Ирана не приведет ни к чему хорошему, заявила глава МИД Швеции
РИА
Новости
Бразильские полицейские на мосту Рио-Нитерой в Рио-де-Жанейро, где мужчина захватил автобус с пассажирами. 20 августа 2019
В Рио-де-Жанейро снайпер застрелил захватчика автобуса с заложниками
Исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо
В России возобновили работу две радионуклидные станции, заявил глава ОДВЗЯИ
Благоустройство
Светогорск ожидает масштабное благоустройство в 2020 году
Лента
новостей
Здание Министерства здравоохранения РФ
Минздрав хочет создать регистр получающих медицинское образование
Школьные рюкзаки
В Чувашии открыли новый корпус одной из крупнейших в республике школ
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
Глава Татарстана анонсировал новую программу по благоустройству дворов
Учитель в классе школы
Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии
Жилищное строительство в Краснодаре
Власти Кубани направят 4,9 миллиарда рублей на подготовку ЖКХ края к зиме
Тушение лесных пожаров
В Сибири сохраняется "чрезвычайная опасность" лесных пожаров
Урок в школе
Примерно 30 тысяч якутских школьников будут обучаться на родном языке
Урок в школе
В Рособрнадзоре объяснили идею об ограничении доступа к смартфонам в школах
Измерение давления
Скворцова предложила отечественные тонометры россиянам из группы риска
Рабочие на нефтепроводе Дружба
Польский оператор "Дружбы" начал смешивать загрязненную нефть с чистой
Вид на Казань
В Татарстане заключили порядка 80% госконтрактов в рамках нацпроектов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38У президента Уругвая выявили злокачественное образование в легком
00:38"Ъ": СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
00:35В Саудовской Аравии появятся академии искусств
00:32Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
00:28Астронавты выйдут в открытый космос для установки стыковочного адаптера
00:27США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
00:25Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии
00:20Сепаратисты, захватившие власть в Адене, хотят контролировать юг Йемена
00:17Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным
00:06Сепаратисты в Йемене не отводили отряды от госучреждений в Адене
00:05Ворона или кролик? Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
23:53Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
23:45В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
23:39Ветеран СВР Коротков рассказал, как позировал художнику Шилову
23:33Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы
23:31Трамп допустил новое снижене налогов в США
23:29Китай поддержал российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
23:14В Судане сформировали суверенный совет
23:12Смолкин назвал Назарову замечательной артисткой и светлым человеком
23:06Зеленский не готов к диалогу с республиками Донбасса, считает глава ЛНР
Лента новостейМолния