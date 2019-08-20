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РИА Новости
Туризм

АТОР: в Болгарии отели снижают цены для привлечения российских туристов

16:05 20.08.2019 (обновлено: 16:09 20.08.2019)
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© Depositphotos / master2Золотые Пески, Болгария
Золотые Пески, Болгария
© Depositphotos / master2
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Болгарские отельеры пытаются "спасти лето" 2019 года, переходя на "сентябрьские цены", то есть снижая их почти вполовину от первоначальных, чтобы увеличить турпоток из России и закончить сезон без серьезного ущерба для отрасли, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"По сообщениям болгарских СМИ, из-за снижения иностранного турпотока болгарские курорты уже в августе стали работать по "сентябрьским ценам". Как заявила журналистам исполнительный директор Национального совета по туризму Болгарии Полина Карастоянова, отельеры предлагают цены, с которыми "хотят закончить сезон без серьезного ущерба", - отметили в АТОР.
Министр туризма Болгарии Николина Ангелкова также отмечала, что текущий сезон "идет тяжело": по итогам первого полугодия отмечено сокращение зарубежных прибытий на 0,3%.
При этом в местной прессе звучат оценки и более значительного падения турпотока – от 10% до 15% по основным рынкам (Германия, Великобритания). По данным Пограничной службы ФСБ России, в годовом выражении турпоток из РФ в Болгарию за первое полугодие упал почти на 11,5%, до 152 тысяч человек.
"О том, что Болгария в этом сезоне не добирает туристов, и отели регулярно выставляют спецпредложения (СПО), сообщают и российские туроператоры. Так, по их данным, скидки на проживание доходят до 30-40%, и такой дисконт наблюдается практически по всем курортам. Наиболее щедры на СПО отельеры Солнечного Берега, Золотых Песков и Албены", - уточнили в ассоциации.
Однако, по мнению участников российского рынка, СПО лишь немного "подстегнули" спрос в августе и на осень, поскольку они, по всей видимости, появились поздно. Несмотря на выгодные предложения в высокий сезон, сейчас большинство туроператоров оценивают продажи Болгарии на уровне прошлого сезона или даже ниже.
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ТуризмВеликобританияГерманияРоссияТуризмГостиницыОтелитуристыНовости - ТуризмБолгария
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