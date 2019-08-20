Валерия получила травму на съемках шоу "Голос 60+"

Певица Валерия выступает на вечере, посвященном 60-летию танцевального спорта в России, в Малом зале Государственного Кремлевского дворца

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Певица Валерия, выступающая в роли одного из судей в новом сезоне шоу "Голос 60+", повредила ногу на съемках передачи. Об этом рассказал в инстаграме ее муж, продюсер Иосиф Пригожин.

"Вот и оставляй ее одну. Как можно, сидя в кресле жюри, умудриться пораниться?" — написал Пригожин.

Пока официально неизвестно, что стало причиной травмы, однако подписчики продюсера в соцсети предположили, что виноваты домашние тапочки, в которых певица, по ее собственному признанию, отправилась на съемку.

Согласно другой версии, все произошло из-за безответственности организаторов. "Нужно было объяснить, как правильно пользоваться этим злополучным креслом", — отметили комментаторы.

Шоу "Голос 60+" стартует на Первом канале в сентябре.