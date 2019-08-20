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РИА Новости
Культура

Валерия получила травму на съемках шоу "Голос 60+"

15:53 20.08.2019 (обновлено: 16:41 20.08.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевица Валерия выступает на вечере, посвященном 60-летию танцевального спорта в России, в Малом зале Государственного Кремлевского дворца
Певица Валерия выступает на вечере, посвященном 60-летию танцевального спорта в России, в Малом зале Государственного Кремлевского дворца
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Певица Валерия, выступающая в роли одного из судей в новом сезоне шоу "Голос 60+", повредила ногу на съемках передачи. Об этом рассказал в инстаграме ее муж, продюсер Иосиф Пригожин.
"Вот и оставляй ее одну. Как можно, сидя в кресле жюри, умудриться пораниться?" — написал Пригожин.
Пока официально неизвестно, что стало причиной травмы, однако подписчики продюсера в соцсети предположили, что виноваты домашние тапочки, в которых певица, по ее собственному признанию, отправилась на съемку.
Согласно другой версии, все произошло из-за безответственности организаторов. "Нужно было объяснить, как правильно пользоваться этим злополучным креслом", — отметили комментаторы.
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Шоу "Голос 60+" стартует на Первом канале в сентябре.
Вместе с Валерией возрастных участников будут оценивать Пелагея, Михаил Боярский и Лев Лещенко.
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