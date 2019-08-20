Светогорск ожидает масштабное благоустройство в 2020 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг - РИА Новости. Областная комиссия проинспектировала текущее состояние инфраструктурных объектов и общественных территорий пограничного города Светогорск и определила круг работ на будущий год.

Руководители и специалисты комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, а также комитетов по строительству, ТЭК, дорожному хозяйству, Фонда капремонта и Центра компетенций оценили состояние городской инфраструктуры, выехали с инспекцией в граничащий с Финляндией горд Светогорск. В 2018 году в городе обновили сразу несколько дворовых территорий, началась комплексная реконструкция городского парка. В этом году работы продолжаются — в городском парке создаются селфи-зона и скейт-площадка, идет реконструкция территории, прилегающей к дому 1 по улице Пограничная.

"Здесь будет создана площадка для отдыха горожан и проведения мероприятий. В планах — реализация масштабного проекта создания пешеходного бульвара и сети велодорожек вдоль улицы Победы, связывающей автовокзал, центральную площадь, здание администрации и Городской дом культуры. Работы планируется начать в 2020 году", - заявил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков во время инспекционной поездки.

По его словам, в Светогорске также необходимо уделить внимание ремонту дорог, привести в порядок газоны и обочины, модернизировать электросетевое хозяйство, обустроить мусорные площадки, ликвидировать аварийные деревья. Особенного отношения требуют территории, прилегающие к МАПП "Светогорск", также в благоустройстве нуждается набережная реки Унтерниска (Унтернисканйоки).