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РИА Новости

Брифинг представителей Рослесхоза на тему лесопожарной обстановки

15:52 20.08.2019 (обновлено: 17:47 20.08.2019)
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21 августа в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится брифинг представителей Рослесхоза о лесопожарной обстановке.
Участники:
- временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил КЛИНОВ;
- заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Владимир ЧИТОРКИН;
- заместитель начальника ФБУ "Авиалесоохрана" Николай КРИВОШЕЕВ.

К участию приглашены представители Росгидромета и региональных лесных ведомств.

В ходе мероприятия будут освещены предпринимаемые меры борьбы с лесными пожарами, вопросы распределения дополнительных средств, выделенных на борьбу с огнем из резервного фонда Правительства РФ, задачи изменения нормативно-правового регулирования полномочий лесной охраны, проблемы критериев установления зон контроля за лесными пожарами на труднодоступных и удаленных территориях.

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