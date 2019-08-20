Брифинг представителей Рослесхоза на тему лесопожарной обстановки

Участники:
- временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил КЛИНОВ;
- заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Владимир ЧИТОРКИН;
- заместитель начальника ФБУ "Авиалесоохрана" Николай КРИВОШЕЕВ.
К участию приглашены представители Росгидромета и региональных лесных ведомств.
В ходе мероприятия будут освещены предпринимаемые меры борьбы с лесными пожарами, вопросы распределения дополнительных средств, выделенных на борьбу с огнем из резервного фонда Правительства РФ, задачи изменения нормативно-правового регулирования полномочий лесной охраны, проблемы критериев установления зон контроля за лесными пожарами на труднодоступных и удаленных территориях.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил КЛИНОВ;
- заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Владимир ЧИТОРКИН;
- заместитель начальника ФБУ "Авиалесоохрана" Николай КРИВОШЕЕВ.
К участию приглашены представители Росгидромета и региональных лесных ведомств.
В ходе мероприятия будут освещены предпринимаемые меры борьбы с лесными пожарами, вопросы распределения дополнительных средств, выделенных на борьбу с огнем из резервного фонда Правительства РФ, задачи изменения нормативно-правового регулирования полномочий лесной охраны, проблемы критериев установления зон контроля за лесными пожарами на труднодоступных и удаленных территориях.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/