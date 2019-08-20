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РИА Новости

Число военных, погибших в Буркина-Фасо при атаки боевиков достигло 24

15:52 20.08.2019 (обновлено: 16:08 20.08.2019)
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© AP Photo / Theo RenautПолиция в Буркина-Фасо
Полиция в Буркина-Фасо
© AP Photo / Theo Renaut
Полиция в Буркина-Фасо. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Число военнослужащих, погибших на севере Буркина-Фасо в результате нападения боевиков, выросло до 24, сообщает портал Afriquinfos со ссылкой на данные буркинийского генштаба.
Нападение вооруженной группы террористов на воинское подразделение в провинции Сум произошло в понедельник утром. Ранее сообщалось о десяти погибших военных.
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По данным генштаба, помимо 24 погибших, от 12 до 17 солдат пропали без вести, многие получили ранения. Кроме того, боевики увезли с собой захваченное оружие.
Командование армии заявило, что ведет масштабную воздушную и наземную операцию по поиску нападавших для их дальнейшей нейтрализации.
В Буркина-Фасо действуют две крупные исламистские группировки - "Ансар уль-Ислам" и "Группа поддержки ислама и мусульман".
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