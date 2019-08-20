Число военных, погибших в Буркина-Фасо при атаки боевиков достигло 24

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Число военнослужащих, погибших на севере Буркина-Фасо в результате нападения боевиков, выросло до 24, сообщает портал Afriquinfos со ссылкой на данные буркинийского генштаба.

Нападение вооруженной группы террористов на воинское подразделение в провинции Сум произошло в понедельник утром. Ранее сообщалось о десяти погибших военных.

По данным генштаба, помимо 24 погибших, от 12 до 17 солдат пропали без вести, многие получили ранения. Кроме того, боевики увезли с собой захваченное оружие.

Командование армии заявило, что ведет масштабную воздушную и наземную операцию по поиску нападавших для их дальнейшей нейтрализации.