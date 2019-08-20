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РИА Новости

Эксперт рассказал о трудностях при создании беспилотника "Альтиус-У"

15:51 20.08.2019
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат "Альтиус-У
Беспилотный летательный аппарат Альтиус-У
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Беспилотный летательный аппарат "Альтиус-У
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Проект создания новейшего беспилотника "Альтаир" был на грани краха, его спас Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.
Министерство обороны РФ распространило во вторник видеозапись, на которой запечатлен первый полет беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Альтиус-У", относящегося к проекту "Альтаир".
Беспилотный летательный аппарат Альтиус-У
Вчера, 14:55Радио
Минобороны показало видео первого полета новейшего беспилотника "Альтиус-У"
Работы по созданию БЛА "Альтаир" велись с 2012 года в рамках темы "Альтиус" в интересах российского министерства обороны. Головным исполнителем выступало ОКБ имени Симонова (ранее именовалось ОКБ "Сокол"). В 2018 году Минобороны приняло решение о передаче проекта УЗГА.
"В определенный момент у ОКБ имени Симонова возникли проблемы технического и организационного характера, что в итоге отразилось на сроках и стоимости разработки. Эти обстоятельства вместе с неконструктивной позицией ОКБ имени Симонова в переговорах с заказчиком заставили Минобороны искать варианты спасения данного значимого для российских Вооруженных сил проекта. Выводить проект из кризиса было поручено компании УЗГА, которая демонстрирует, что справляется с поставленной задачей", - сказал Федутинов.
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Министерство обороны РоссииРоссияБезопасность
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