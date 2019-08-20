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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх посоветовал госдеятелям брать пример с соловецких монахов

15:50 20.08.2019 (обновлено: 16:04 20.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Александр Гальперин
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СОЛОВКИ (Архангельская область), 20 авг - РИА Новости, Алексей Михеев. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник встретился с насельниками Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря, ознакомился с ходом реставрационных работ в обители и порекомендовал государственным и общественным деятелям подражать монахам при "устроении жизни".
Предстоятель РПЦ совершил краткое богослужение в главном монастырском храме, построенном в 1566 году по замыслу будущего московского митрополита Филиппа. Храм вместил все лучшее из традиций русского церковного зодчества XVI века, по мнению историков, он является одним из шедевров древнерусской архитектуры. В советское время в нем находился музей, богослужения возобновились в 1992 году.
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"Мы знаем, что на этих сложных для проживания островах - тогда еще не было таких связей в окружающим миром, они появились позднее - здесь в полном уединении, лицом к лицу с бурями, штормами, снегопадами, со всеми этими тяжелыми обстоятельствами местной жизни трудились иноки Божии. Они созидали свой внутренний мир таким образом, что та красота, которую Господь дарует каждому с верой живущему в сердце, - она не может оставаться только внутренней красотой, она изливается вовне. Очень часто люди, особенно мало сведущие в духовной жизни, поражаются красоте обители", - отметил патриарх, обращаясь к монахам монастыря.
По его словам, существуют разные объяснения "удивительной гармонии и красоты", созданной руками иноков прошлого, но самым главным является то, что человек, лишенный внутренней гармонии, никогда не сможет создать гармонию вовне.
"И вот это хорошо было бы понять многим людям, которые стремятся к устроению внешней жизни, в том числе государственной, общественной, культурной. Эти устремления следует всячески поддерживать, но при этом напоминать тем, кто трудится над устроением земной жизни - без внутренней гармонии человека невозможно устроить гармонию и подлинную красоту окружающего его мира", - подчеркнул предстоятель Церкви.
Визит патриарха Московского и всея Руси на Соловецкие острова продлится два дня.
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