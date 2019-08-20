Госсекретарь США заявил об усилении ИГ в некоторых районах Ирака и Сирии

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии, общая численность которых оценивалась в две тысяч человек. Позднее в Вашингтоне заявили, что около 400 американских военных останутся в стране. Трамп также неоднократно заявлял о разгроме "халифата ИГ"* в Сирии и Ираке.