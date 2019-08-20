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РИА Новости

Госсекретарь США заявил об усилении ИГ в некоторых районах Ирака и Сирии

15:49 20.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в некоторых районах Ирака и Сирии боевики террористической организации "Исламское государство"* стали сильнее, чем три-четыре года назад.
"Это сложно. Определенно, есть районы, где ИГ* сегодня сильнее, чем они были три или четыре года назад, но халифата нет, и их возможность осуществлять внешние атаки значительно снизилась, мы значительно уменьшили эту угрозу, не полностью, но в значительной мере", - сказал Помпео в интервью телеканалу CBS.
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США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии, общая численность которых оценивалась в две тысяч человек. Позднее в Вашингтоне заявили, что около 400 американских военных останутся в стране. Трамп также неоднократно заявлял о разгроме "халифата ИГ"* в Сирии и Ираке.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Майк ПомпеоВойна в СирииИсламское государствоДональд ТрампCBS News (телерадиокомпания)МоскваРоссияСШАВ мире
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