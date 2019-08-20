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РИА Новости
Культура

Кэти Холмс и Джейми Фокс расстались после шести лет отношений

22:58 20.08.2019
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© AFP 2019 / AFP 2019/Getty Images/Neilson Barnard, Dia DipasupilКэти Холмс и Джейми Фокс
Кэти Холмс и Джейми Фокс
© AFP 2019 / AFP 2019/Getty Images/Neilson Barnard, Dia Dipasupil
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Оскароносный актер Джейми Фокс и бывшая жена Тома Круза Кэти Холмс расстались после шести лет отношений, сообщает Page Six.
Информация о разрыве двух актеров подтвердилась после того, как папарацци заметили Фокса в компании певицы и модели Селы Вейв на вечеринке в Лос-Анджелесе.
Также один из друзей актера рассказал изданию: "Джейми и Кэти расстались еще в конце мая, спустя несколько недель после их появления на Met Gala".
Кэти Холмс и Джейми Фокс были вместе с 2013 года – их роман начался примерно через год после развода актрисы с Томом Крузом.
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