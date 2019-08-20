Кэти Холмс и Джейми Фокс расстались после шести лет отношений

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Оскароносный актер Джейми Фокс и бывшая жена Тома Круза Кэти Холмс расстались после шести лет отношений, . Оскароносный актер Джейми Фокс и бывшая жена Тома Круза Кэти Холмс расстались после шести лет отношений, сообщает Page Six.

Информация о разрыве двух актеров подтвердилась после того, как папарацци заметили Фокса в компании певицы и модели Селы Вейв на вечеринке в Лос-Анджелесе.

Также один из друзей актера рассказал изданию: "Джейми и Кэти расстались еще в конце мая, спустя несколько недель после их появления на Met Gala".