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РИА Новости

В Сибири сохраняется "чрезвычайная опасность" лесных пожаров

15:53 20.08.2019
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Самый высоких класс пожарной опасности наблюдается в настоящее время в лесах Мурманской области, Сибири, Дальнего Востока, Приволжья, Кавказа и юга европейской части России, говорится в сообщении Росгидромета.
"Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность в Мурманской области, Южном федеральном округе, Ставропольском крае, Дагестане, на юге Приволжского федерального округа, в Ханты-Мансийском автономном округе, Тюменской, Омской областях, на западе Томской и Новосибирской областей, востоке Эвенкии, севере Бурятии, в Якутии, на западе Амурской области и Чукотском автономном округе, в Магаданской области", - сообщает Росгидромет.
По данным Авиалесоохраны, на 00.00 20 августа на территории РФ действовало 85 лесных пожаров на площади 99 777 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению. Это на 14 381 гектар больше, чем днем ранее. Наибольшую площадь пожары охватили в Красноярском крае – действуют 53 пожара на землях лесного фонда площадью почти 80 тысяч гектаров. В Иркутской области тушили пять пожаров площадью 12,3 тысячи гектаров.
В четырех регионах - Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии - объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгораний могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению привлекались 10 самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуРосгидрометРоссияПроисшествия
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