Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-20T15:41Z
https://ria.ru/20190820/1557678707.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155767/02/1557670256_0:87:834:556_1036x0_80_0_0_6bb7b286bf90e86c92b95de6ce17dd37.jpg
РИА Новости
Новое оружие России

Беспилотник "Альтиус-У" сможет нести тонну вооружения, считает эксперт

15:40 20.08.2019 (обновлено: 15:41 20.08.2019)
790
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат "Альтиус-У
Беспилотный летательный аппарат Альтиус-У
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Беспилотный летательный аппарат "Альтиус-У. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Новейший российский беспилотник "Альтиус-У", первый полет которого показало Минобороны, сможет нести полезную нагрузку массой порядка одной тонны, в том числе и авиационное ударное вооружение, сообщил РИА Новости ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.
"При массе самого беспилотника в шесть тонн его полезная нагрузка должна составлять порядка одной тонны. Это могут быть, в том числе, авиационные бомбы", - сказал Федутинов.
По его словам, БЛА "Альтиус-У", относящийся к проекту "Альтаир", выполнен по нормальной аэродинамической схеме с высоко расположенным крылом большого удлинения и V-образным хвостовым оперением. Под консолями крыла установлены два дизельных двигателя, вращающих тянущие винты. Максимальная взлетная масса беспилотника превышает 6 тонн.
Предполагается, что БЛА сможет выполнять полеты на больших высотах, оставаясь в воздухе до двух суток. На него, главным образом, возлагаются информационные задачи по разведке и наблюдению. "Тем не менее, можно также предположить, что "Альтаир" также сможет нести вооружение", - добавил Федутинов.
Беспилотный летательный аппарат Альтиус-У
Вчера, 14:55Радио
Минобороны показало видео первого полета новейшего беспилотника "Альтиус-У"
3610001
Обсудить 2
Новое оружие РоссииМинистерство обороны РФРоссияБезопасность
Рекомендуем
Беспилотный летательный аппарат Альтиус-У
Эксперт рассказал о трудностях при создании беспилотника "Альтиус-У"
РИА
Новости
Самолет Airbus A319 авиакомпания Air France
Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге
Доцент петербургской консерватории Римского-Корсакова Михаил Романов
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов в суде
Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия
Лента
новостей
Сотрудники правоохранительных органов на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью
Выставка Global vape - 2017
Загадочная болезнь, связанная с вейпом, поразила десятки человек
Первый полёт военного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полёта Альтиус-У
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника "Альтиус-У"
Фотография удивленной кошки, сидящей в раковине напротив двух зеркал
Пользователей Сети восхитило фото кошки, удивленной собственным видом
Сотрудник Следственного комитета России на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
Ульяновские власти рассказали о матери подростка, убившего семью
Комплект тренировочного экзамена во время всероссийской акции Единый день сдачи ЕГЭ с родителями в Москве
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году
Ребенок у окна
"Был идеальным": мать рассказала об отце, пытавшемся выбросить из окна дочь
Дуэйн Джонсон
Дуэйн "Скала" Джонсон женился
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
"Мама, меня сожгли": в Урюпинске цыган обвинили в нападении на мальчика
Певица Олеся Яковлева
Певица Олеся Яковлева погибла в Приморье
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38У президента Уругвая выявили злокачественное образование в легком
00:38"Ъ": СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
00:35В Саудовской Аравии появятся академии искусств
00:32Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
00:28Астронавты выйдут в открытый космос для установки стыковочного адаптера
00:27США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
00:25Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии
00:20Сепаратисты, захватившие власть в Адене, хотят контролировать юг Йемена
00:17Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным
00:06Сепаратисты в Йемене не отводили отряды от госучреждений в Адене
00:05Ворона или кролик? Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
23:53Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
23:45В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
23:39Ветеран СВР Коротков рассказал, как позировал художнику Шилову
23:33Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы
23:31Трамп допустил новое снижене налогов в США
23:29Китай поддержал российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
23:14В Судане сформировали суверенный совет
23:12Смолкин назвал Назарову замечательной артисткой и светлым человеком
23:06Зеленский не готов к диалогу с республиками Донбасса, считает глава ЛНР
Лента новостейМолния