Беспилотник "Альтиус-У" сможет нести тонну вооружения, считает эксперт

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Новейший российский беспилотник "Альтиус-У", первый полет которого показало Минобороны, сможет нести полезную нагрузку массой порядка одной тонны, в том числе и авиационное ударное вооружение, сообщил РИА Новости ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.

"При массе самого беспилотника в шесть тонн его полезная нагрузка должна составлять порядка одной тонны. Это могут быть, в том числе, авиационные бомбы", - сказал Федутинов.

По его словам, БЛА "Альтиус-У", относящийся к проекту "Альтаир", выполнен по нормальной аэродинамической схеме с высоко расположенным крылом большого удлинения и V-образным хвостовым оперением. Под консолями крыла установлены два дизельных двигателя, вращающих тянущие винты. Максимальная взлетная масса беспилотника превышает 6 тонн.