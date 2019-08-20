Беспилотник "Альтиус-У" сможет нести тонну вооружения, считает эксперт

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Новейший российский беспилотник "Альтиус-У", первый полет которого показало Минобороны, сможет нести полезную нагрузку массой порядка одной тонны, в том числе и авиационное ударное вооружение, сообщил РИА Новости ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.
"При массе самого беспилотника в шесть тонн его полезная нагрузка должна составлять порядка одной тонны. Это могут быть, в том числе, авиационные бомбы", - сказал Федутинов.
По его словам, БЛА "Альтиус-У", относящийся к проекту "Альтаир", выполнен по нормальной аэродинамической схеме с высоко расположенным крылом большого удлинения и V-образным хвостовым оперением. Под консолями крыла установлены два дизельных двигателя, вращающих тянущие винты. Максимальная взлетная масса беспилотника превышает 6 тонн.
Предполагается, что БЛА сможет выполнять полеты на больших высотах, оставаясь в воздухе до двух суток. На него, главным образом, возлагаются информационные задачи по разведке и наблюдению. "Тем не менее, можно также предположить, что "Альтаир" также сможет нести вооружение", - добавил Федутинов.