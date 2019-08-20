Глава МИД Швеции на встрече с Зарифом обсудила возможность спасти СВПД

СТОКГОЛЬМ, 20 авг - РИА Новости. Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём в ходе встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом обсудила возможность спасти соглашение СВПД по иранской ядерной сделке, оказавшееся под угрозой после выхода из него США.
"Иран со своей стороны выполняет условия соглашения, мы обсудили, как можно спасти соглашение. Мы также обсудили INSTEX, который позволили бы европейским компаниям продолжать сотрудничать с Ираном и инвестировать в эту страну", - заявила Валльстрём журналистам во вторник по итогам встречи с иранским коллегой.
Ранее представители Швеции выражали приверженность СВПД и настаивали на его выполнении. Как отметила Валльстрём, выход США из соглашения "привел к многочисленным осложнениям" в отношениях с Ираном.
Четырнадцатого июля 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.