Глава МИД Швеции на встрече с Зарифом обсудила возможность спасти СВПД

СТОКГОЛЬМ, 20 авг - РИА Новости. Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём в ходе встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом обсудила возможность спасти соглашение СВПД по иранской ядерной сделке, оказавшееся под угрозой после выхода из него США.

"Иран со своей стороны выполняет условия соглашения, мы обсудили, как можно спасти соглашение. Мы также обсудили INSTEX, который позволили бы европейским компаниям продолжать сотрудничать с Ираном и инвестировать в эту страну", - заявила Валльстрём журналистам во вторник по итогам встречи с иранским коллегой.

Ранее представители Швеции выражали приверженность СВПД и настаивали на его выполнении. Как отметила Валльстрём, выход США из соглашения "привел к многочисленным осложнениям" в отношениях с Ираном.