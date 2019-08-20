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РИА Новости

Глава МИД Швеции на встрече с Зарифом обсудила возможность спасти СВПД

15:36 20.08.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 20 авг - РИА Новости. Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём в ходе встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом обсудила возможность спасти соглашение СВПД по иранской ядерной сделке, оказавшееся под угрозой после выхода из него США.
"Иран со своей стороны выполняет условия соглашения, мы обсудили, как можно спасти соглашение. Мы также обсудили INSTEX, который позволили бы европейским компаниям продолжать сотрудничать с Ираном и инвестировать в эту страну", - заявила Валльстрём журналистам во вторник по итогам встречи с иранским коллегой.
Посол Швеции в России Петер Эриксон
31 июля, 10:24РИА Новости
Швеция не согласна с политикой США по СВПД, заявил посол в России
Ранее представители Швеции выражали приверженность СВПД и настаивали на его выполнении. Как отметила Валльстрём, выход США из соглашения "привел к многочисленным осложнениям" в отношениях с Ираном.
Четырнадцатого июля 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
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Маргот ВалльстрёмМохаммад Джавад ЗарифШвецияИранСША
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