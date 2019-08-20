Ученые раскрыли смертельно опасные последствия недосыпа

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Ученые из Каролинского института в Стокгольме выяснили, что людей, страдающих бессонницей, увеличивается риск развития ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и инсульта. Об этом сообщается на Ученые из Каролинского института в Стокгольме выяснили, что людей, страдающих бессонницей, увеличивается риск развития ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и инсульта. Об этом сообщается на сайте Американской кардиологической ассоциации.

Специалисты применили метод менделевской рандомизации, который учитывает генетические факторы бессонницы. Он помог избежать неточностей при определении причинно-следственной связи между недосыпом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В исследовании приняли участие 1,3 миллиона испытуемых, среди которых были как здоровые люди, так и те, у кого были проблемы с сердцем.

Выяснилось, что обладание вариантов генов, способствующих развитию бессонницы, увеличивает риск инсульта и других недугов.

Ученые также приняли в учет уже существующие исследования, в которых говорится, что бессонница, которой страдают около 30% мирового населения, приводит к развитию сердечной недостаточности. Однако в ранних исследованиях не была выявлена причинно-следственная связь, поэтому в силе оставалась теория о том, что проблемы с сердцем влияют на качество сна.