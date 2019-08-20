Прокурор сообщил об опасной ситуации на борту судна с мигрантами Open Arms

Лодка со спасенными мигрантами направляется к судну Open Arms в Средиземном море. 21 декабря 2018

© AP Photo / Olmo Calvo Лодка со спасенными мигрантами направляется к судну Open Arms в Средиземном море. 21 декабря 2018

РИМ, 20 авг – РИА Новости. Мигранты с судна Open Arms, находящегося у итальянского острова Лампедуза, стали бросаться в воду в попытке добраться до берега, на место вылетел прокурор сицилийского города Агридженто.

"Ситуация взрывоопасна, я должен привнести спокойствие и удостовериться, чтобы никто не нанес себе вреда", - цитируют заявление Луиджи Патронаджио итальянские СМИ.

Во вторник мигранты, уже 19 дней находящиеся на борту Open Arms, стали бросаться в воду. Около десяти из них уже спасены катерами итальянской береговой охраны и доставлены на берег, однако сообщения о выбрасывающихся в море мигрантах продолжают поступать.

Ночью с корабля испанской НПО из санитарных соображений были эвакуированы 9 человек. По последним данным, сейчас на борту Open Arms остаются 88 мигрантов.

После того, как власти Италии категорически запретили судну входить в порт, испанские власти предложили ему проследовать в андалусийский порт Альхесирас. Получив отказ активистов, Испания выразила готовность принять мигрантов на Балеарских островах – либо в Пальма-де-Мальорке, либо в Маоне. В понедельник министр транспорта Италии Данило Тонинелли, в чьем ведении находится береговая охрана, заявил, что готов предоставить для перевозки свои корабли.

Однако НПО все еще не соглашается направить судно в испанские порты, ссылаясь на "невыносимую ситуацию", которая сложилась на борту.