Эксперт: выборы в Косово призваны отложить суд над властями в Приштине

БЕЛГРАД, 20 авг – РИА Новости. Внеочередные выборы в самопровозглашенной республике Косово призваны отложить разбирательства в Специальном международном суде по преступлениям нынешних властей в Приштине, считает директор Международного института изучения Ближнего Востока и Балкан IFIMES доктор наук Зияд Бечирович.

Бывший полевой командир Освободительной армии Косово (ОАК) и "премьер" Рамуш Харадинай 19 июля подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу. Там он предстал перед специальной прокуратурой международного суда по преступлениям в Косово, но по совету адвокатов воспользовался правом сохранять молчание. В ночь на 26 июля он вернулся в Приштину из Гааги и заявил, что продолжит возглавлять кабмин, несмотря на уход в отставку. Харадинай также призвал "президента" Хашима Тачи назначить дату внеочередных выборов, заседание по роспуску парламента назначено на 22 августа.

По словам Бечировича ранее Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ), затем Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) наряду с миссией ЕС по верховенству закона в Косово (EULEX), "не выполнили свою задачу по проведению процессов над косовским руководством" во главе с президентом и бывшим полевым командиром Тачи.

"Сформированные Специальный суд и прокуратура были утверждены с большим трудом на голосовании в парламенте самопровозглашенного Косово. Чтобы этот суд не начал работать, создаются всевозможные препятствия, искусственные кризисы. Один из них – введение пошлин в размере 100% на товары из центральной Сербии, запрет на экспорт картошки и меда из Северной Македонии, так постоянно поддерживается напряженность, чтобы суд не начал работать", - заявил авторитетный политолог в эфире телеканал N1.

"Сейчас начнутся досрочные выборы, чтобы не дошло до процесса над Тачи, спикером парламента Кадри Весели, Харадинаем и другими ключевыми фигурами в Приштине. Это замкнутый круг, в котором участвует международное сообщество, напомню, что ЕС до сих пор потратило в Косово около 2 миллиардов евро", - отметил директор Международного института изучения Ближнего Востока и Балкан.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.