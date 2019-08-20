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РИА Новости

Эксперт: выборы в Косово призваны отложить суд над властями в Приштине

15:27 20.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид города Приштина
Вид города Приштина
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Вид города Приштина. Архивное фото
БЕЛГРАД, 20 авг – РИА Новости. Внеочередные выборы в самопровозглашенной республике Косово призваны отложить разбирательства в Специальном международном суде по преступлениям нынешних властей в Приштине, считает директор Международного института изучения Ближнего Востока и Балкан IFIMES доктор наук Зияд Бечирович.
Бывший полевой командир Освободительной армии Косово (ОАК) и "премьер" Рамуш Харадинай 19 июля подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу. Там он предстал перед специальной прокуратурой международного суда по преступлениям в Косово, но по совету адвокатов воспользовался правом сохранять молчание. В ночь на 26 июля он вернулся в Приштину из Гааги и заявил, что продолжит возглавлять кабмин, несмотря на уход в отставку. Харадинай также призвал "президента" Хашима Тачи назначить дату внеочередных выборов, заседание по роспуску парламента назначено на 22 августа.
Бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай
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По словам Бечировича ранее Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ), затем Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) наряду с миссией ЕС по верховенству закона в Косово (EULEX), "не выполнили свою задачу по проведению процессов над косовским руководством" во главе с президентом и бывшим полевым командиром Тачи.
"Сформированные Специальный суд и прокуратура были утверждены с большим трудом на голосовании в парламенте самопровозглашенного Косово. Чтобы этот суд не начал работать, создаются всевозможные препятствия, искусственные кризисы. Один из них – введение пошлин в размере 100% на товары из центральной Сербии, запрет на экспорт картошки и меда из Северной Македонии, так постоянно поддерживается напряженность, чтобы суд не начал работать", - заявил авторитетный политолог в эфире телеканал N1.
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"Сейчас начнутся досрочные выборы, чтобы не дошло до процесса над Тачи, спикером парламента Кадри Весели, Харадинаем и другими ключевыми фигурами в Приштине. Это замкнутый круг, в котором участвует международное сообщество, напомню, что ЕС до сих пор потратило в Косово около 2 миллиардов евро", - отметил директор Международного института изучения Ближнего Востока и Балкан.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.
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Хашим ТачиРамуш ХарадинайСербияКосовоВ мире
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