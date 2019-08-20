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РИА Новости

Поклонская рассказала, как явившийся во сне святой помог ей вылечиться

15:24 20.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, как во сне к ней явился святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) и помог ей избавиться от болезни.
Поклонская посетила Среднеуральский женский монастырь. Вместе со своим духовником схиигуменом Сергием (Романовым) она записала видеообращение, в котором рассказала о чуде, которое с ней произошло. Видео опубликовано на YouTube-канале движения "Царский крест".
"В храме, в котором служил святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий), много происходит чудес. И именно в этом храме находился перстень государя, на царской иконе, которая была подарена в свое время отцом Сергием мне и мной подарена в этот же храм. И вот со мной произошло тоже чудо. Когда очень заболела, мне сделали операцию, и, к сожалению, получились осложнения определенные", - призналась Поклонская.
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Однако, по ее словам, она смогла излечиться с помощью святителя Луки.
"Конечно, любой человек бы, наверное, переживал, потому что это и боли, и страх. Непонятно, чем закончится болезнь. Так вот, я однажды, помолившись нашему святителю Луке перед сном, положила рядом его книгу с его изображением и легла спать, уснула. Во сне мне приходит святитель Лука, словно наяву, садится рядышком на кровать и говорит: "Не бойся, это я, я пришел, я тебя полечу". И он на рану, где была операция и произошло загноение, наложил мне мазь. У меня сразу же во сне прошла эта боль. Я проснулась, умылась, и у меня все прошло", - отметила депутат.
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Наталья ПоклонскаяГосдума РФЕкатеринбургОбщество
Популярные комментарии
Санитары!
20 августа, 15:28
ЛКЛысый Кучерявый
2821004
хорошо что вера в Бога для Наталии важнее, чем то, что подумают или скажут люди.... как сказал Иисус: - всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным.
20 августа, 17:23
cchtof
600006
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