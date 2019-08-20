Поклонская рассказала, как явившийся во сне святой помог ей вылечиться

"В храме, в котором служил святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий), много происходит чудес. И именно в этом храме находился перстень государя, на царской иконе, которая была подарена в свое время отцом Сергием мне и мной подарена в этот же храм. И вот со мной произошло тоже чудо. Когда очень заболела, мне сделали операцию, и, к сожалению, получились осложнения определенные", - призналась Поклонская.

"Конечно, любой человек бы, наверное, переживал, потому что это и боли, и страх. Непонятно, чем закончится болезнь. Так вот, я однажды, помолившись нашему святителю Луке перед сном, положила рядом его книгу с его изображением и легла спать, уснула. Во сне мне приходит святитель Лука, словно наяву, садится рядышком на кровать и говорит: "Не бойся, это я, я пришел, я тебя полечу". И он на рану, где была операция и произошло загноение, наложил мне мазь. У меня сразу же во сне прошла эта боль. Я проснулась, умылась, и у меня все прошло", - отметила депутат.