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РИА Новости

Пересадки с МЦД на станции метро будут бесплатными

15:24 20.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗапуск тематического поезда, посвященного МЦД
Запуск тематического поезда, посвященного МЦД
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Пересадки со станций Московских центральных диаметров (МЦД), два из которых запустят в конце 2019 года, на станции метрополитена будут бесплатными, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Это (МЦД) и интеграция с метрополитеном, и бесплатная пересадка на метро. И сами тарифы будут максимально сопряжены с тарифами на городской транспорт. Это означает, что в значительной степени будет и снижена цена билетов. Насколько – в ближайшее время мы примем решение и согласуем с коллегами из Московской области и утвердим данное решение", - сообщил Собянин.
Во вторник он вместе гендиректором - председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым осмотрел ход работ по реконструкции платформы "Сетунь" МЦД-1 на западе Москвы.
По словам мэра Москвы, МЦД станет новым видом наземного транспорта, совмещающего лучшие черты городского транспорта и пригородного, позволит соединять городские пригороды без дополнительных пересадок. "В целом это благоприятно скажется на транспортной ситуации и в Подмосковье, и в Москве, и в Центральном транспортном узле в целом", - отметил Собянин.
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Олег Белозеров отметил, в свою очередь, что проекты МЦД и МЦК являются флагманскими для РЖД. Он напомнил, что поезда на МЦД будут ходить в тактовом режиме с короткими интервалами, и пассажирам не потребуется запоминать расписание. Интервалы движения составят 5-6 минут в часы пик.
По словам Белозерова, первый этап реконструкции платформы "Сетунь" завершится в ноябре, а к маю следующего года будет создан полноценный комфортный транспортно-пересадочный узел. В конце текущего года планируется открыть пассажирское движение по диаметрам D1 "Одинцово-Лобня" и D2 "Нахабино-Подольск" общей протяженностью 132 километра. Они будут включать в себя 57 станций, 19 пересадок на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. В перспективе количество станций будет увеличено до 66, а количество пересадок - до 27.
Обслуживать диаметры на первом этапе будут 39 городских поездов "Иволга" в смешанном режиме с электричками. Из них 26 поездов уже поступили в депо и проходят обкатку.
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Станции диаметров будут открыты для входа пассажиров с 05.30 утра до 01.00 ночи, без дневного технологического окна. Перспективный пассажиропоток на D1 и D2 составит более 90 миллионов человек в год. Первые диаметры улучшат транспортное обслуживание более 3,7 миллиона человек, проживающих в более чем 45 районах Москвы и шести городах Московской области.
Для оплаты проезда в поездах МЦД пассажиры смогут использовать городскую карту "Тройка". Оплатить проезд также можно будет банковскими картами PayPass/PayWave и смартфонами с NFC - как в кассах, так и непосредственно на турникетах.
В настоящее время проект МЦД предусматривает запуск пяти диаметров, включающих в общей сложности 375 километров пути и 186 станций, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 9,6 миллиона человек. Нагрузка на существующую транспортную инфраструктуру Москвы уменьшится на 10-12%.
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