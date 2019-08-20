Южная Корея хочет запретить продажу ряда дизельных моделей Audi и Porsche

ТОКИО, 20 авг – РИА Новости. Власти Южной Кореи заявили о намерении запретить реализацию на внутреннем рынке ряда моделей автомобилей компаний Audi, Volkswagen и Porsche в связи с нарушениями норм по выбросам в атмосферу, говорится в пресс-релизе южнокорейского министерства окружающей среды.

Данные меры были предприняты после того, как специалистами было установлено, что автопроизводители вмешивались в работу датчиков выбросов, в результате чего показатели были занижены, а автомобили получали необходимую для реализации лицензию. Однако, как было установлено, в действительности объемы выбросов оксида азота в атмосферу превышали установленные нормы в 10 раз.