Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-20T15:19Z
https://ria.ru/20190820/1557673445.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152566/09/1525660939_0:329:3055:2047_1036x0_80_0_0_497fb0ea52e38776d326318819d7b14d.jpg
РИА Новости

Южная Корея хочет запретить продажу ряда дизельных моделей Audi и Porsche

15:19 20.08.2019
1437
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЭмблема Audi
Эмблема Audi
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Эмблема Audi. Архивное фото
ТОКИО, 20 авг – РИА Новости. Власти Южной Кореи заявили о намерении запретить реализацию на внутреннем рынке ряда моделей автомобилей компаний Audi, Volkswagen и Porsche в связи с нарушениями норм по выбросам в атмосферу, говорится в пресс-релизе южнокорейского министерства окружающей среды.
Запрет коснется автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, в частности Audi A6 40 TDI Quattro, Audi A6 50 TDI Quattro, Audi A7 50 TDI Quattro, Volkswagen Touareg V6 3.0 TDI BMT, Volkswagen Touareg 3.0 TDI 4 Motion и Porsche Cayenne 2014-2018 годов выпуска.
Работа центра кузовного ремонта
14 августа, 10:28РИА Новости
Эксперт оценил идею запретить в России эксплуатацию старых автомобилей
Данные меры были предприняты после того, как специалистами было установлено, что автопроизводители вмешивались в работу датчиков выбросов, в результате чего показатели были занижены, а автомобили получали необходимую для реализации лицензию. Однако, как было установлено, в действительности объемы выбросов оксида азота в атмосферу превышали установленные нормы в 10 раз.
Кроме введения запрета на продажу указанных моделей министерство планирует также наложить штрафы до 6,5 миллиона долларов на автопроизводителей и подать запрос в прокуратуру для начала расследования деятельности компаний в Южной Корее.
370002
Обсудить 0
АвтоVolkswagen GroupPorsche CayenneAudi A6Южная Корея
Рекомендуем
Электрический щит
Подготовка к зиме электросетевых компаний МО идет с опережением графика
РИА
Новости
Балаклавская ТЭС в Крыму
Заявки компаний на модернизацию ТЭС на 2025 год превышают квоту в 4 раза
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
Медведев заявил о репутационных издержках России из-за ЧП с "Дружбой"
Логотип агентства Fitch Ratings
Fitch повысило рейтинги шести российских городов и областей
Лента
новостей
Эмблема Восточного экономического форума
Приамурье на ВЭФ представит модель работы Амурского ГПЗ
Рабочие на нефтепроводе Дружба
"Транснефть" обсуждает с партнерами компенсацию ущерба из-за ЧП с "Дружбой"
Самолет Airbus A319 авиакомпания Air France
Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге
Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов в суде
Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия
Дмитрий Медведев и председатель правления и президент ПАО Транснефть Николай Токарев во время встречи
"Транснефть" отчиталась о минимизации ущерба от ЧП с "Дружбой"
Доцент петербургской консерватории Римского-Корсакова Михаил Романов
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Выставка Global vape - 2017
Загадочная болезнь, связанная с вейпом, поразила десятки человек
Сотрудники правоохранительных органов на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью
Первый полёт военного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полёта Альтиус-У
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника "Альтиус-У"
Фотография удивленной кошки, сидящей в раковине напротив двух зеркал
Пользователей Сети восхитило фото кошки, удивленной собственным видом
Сотрудник Следственного комитета России на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
Ульяновские власти рассказали о матери подростка, убившего семью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38У президента Уругвая выявили злокачественное образование в легком
00:38"Ъ": СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
00:35В Саудовской Аравии появятся академии искусств
00:32Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
00:28Астронавты выйдут в открытый космос для установки стыковочного адаптера
00:27США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
00:25Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии
00:20Сепаратисты, захватившие власть в Адене, хотят контролировать юг Йемена
00:17Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным
00:06Сепаратисты в Йемене не отводили отряды от госучреждений в Адене
00:05Ворона или кролик? Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
23:53Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
23:45В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
23:39Ветеран СВР Коротков рассказал, как позировал художнику Шилову
23:33Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы
23:31Трамп допустил новое снижене налогов в США
23:29Китай поддержал российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
23:14В Судане сформировали суверенный совет
23:12Смолкин назвал Назарову замечательной артисткой и светлым человеком
23:06Зеленский не готов к диалогу с республиками Донбасса, считает глава ЛНР
Лента новостейМолния