Морг под Самарой проверят после инцидента с оставленным на жаре телом

САМАРА, 20 авг - РИА Новости. Минздрав Самарской области поручил руководству Чапаевской центральной городской больницы провести служебное расследование после публикации о том, что в морге оставили на жаре тело пожилой женщины, сообщила во вторник РИА Новости представитель ведомства.

"В министерство обращений по данной ситуации не поступало. В связи с публикацией в сети интернет видеоролика о работе сотрудников больницы администрации Чапаевской ЦГБ поручено провести служебное расследование", - сказала собеседница агентства.

Ранее в социальных сетях появилась информацию о том, что сотрудники морга в Чапаевске выкатили тело пожилой женщины на 35-градусную жару, из-за чего оно покрылось трупными пятнами и похороны пришлось проводить с закрытым гробом. Таким образом, работники морга отомстили сотруднику ритуального агентства, который привез тело. Причиной стало заявление в полицию, написанное сотрудником ритуального агентства, в котором тот заявляет, что работники морга требуют деньги за вскрытие покойных.