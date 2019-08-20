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РИА Новости

В Испании зафиксировали первую смерть от листериоза

15:11 20.08.2019
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© AP Photo / Emilio MorenattiМашина скорой помощи в Испании
Машина скорой помощи в Испании
© AP Photo / Emilio Morenatti
Машина скорой помощи в Испании. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Глава инфекционного отделения больницы Вирхен-дель-Росио Хосе Мигель Сиснерос сообщил о первом летальном случае в результате заражения листериозом в Андалусии на юге Испании, передает агентство Efe.
Ранее сообщалось, что в автономном сообществе Андалусия листериозом заразились не менее 80 человек, 56 из них были госпитализированы. Министр здравоохранения, потребления и социального обеспечения Мария Луиса Карседо объявила о общенациональной санитарной тревоге.
Согласно данным агентства, первой жертвой стала 90-летняя женщина, которая, по словам Сиснероса, съела мясной рулет марки La Mecha, являющийся источником распространения инфекции.
Газета Periodico сообщает, что мясной рулет реализовывался в основном в Андалусии, но его минимальные партии были отправлены также в автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча и на канарский остров Тенерифе. Пока за пределами Андалусии один возможный, но еще не подтвержденный случай заражения листериозом был выявлен в Мадриде.
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Среди госпитализированных с листериозом 15 беременных женщин. Их состояние вызывает особую тревогу медиков, поскольку вызывающая заболевание бактерия с высокой вероятностью может стать губительной для плода.
Листериоз - инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое патогенными представителями рода Listeria. Оно характеризуется множеством источников и резервуаров инфекции, разнообразием путей и факторов передачи возбудителя, полиморфизмом клинических проявлений, высокой смертностью у новорожденных и лиц с иммунодефицитами.
Наибольшее значение в распространении листериоза играет его способность длительное время сохраняться в различных продуктах питания, в том числе упакованных в барьерные пленки, ограничивающие доступ кислорода.
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