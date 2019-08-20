Лавров назвал условие для подготовки нормандского саммита

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Первым этапом подготовки новой встречи в нормандском формате должно стать выполнение предыдущих договоренностей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Тема саммита в нормандском формате обсуждалась накануне во время встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, напомнил министр.

"Это касается и полного разведения сил и средств на трех пилотных участках линии соприкосновения в Донбассе... Вторая задача, как вчера президент Путин подтвердил, - четко зафиксировать так называемую "формулу Штайнмайера" относительно порядка вступления в силу закона об особом статусе. Все это было согласовано в деталях. Сейчас, по крайней мере, мы и в нормандском формате, и в контактной группе предлагаем это (договоренности - ред.) закрепить на бумаге уже юридическим образом. Таким образом, результаты последнего саммита нормандской четверки будут выполнены, можно будет уже говорить о том, какой следующий шаг необходимо сделать в этом формате ", - сказал он.

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

"Надо готовить дополнительные шаги, которые будут продвигать выполнение минских договоренностей. Но первый этап, как я уже сказал, - выполнить то, о чем условились на предыдущем саммите. Тогда можно будет говорить уже о подготовке очередной новой встречи в верхах", - подчеркнул глава российского МИД.