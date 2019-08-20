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РИА Новости

Лавров назвал условие для подготовки нормандского саммита

15:10 20.08.2019 (обновлено: 15:40 20.08.2019)
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Первым этапом подготовки новой встречи в нормандском формате должно стать выполнение предыдущих договоренностей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Тема саммита в нормандском формате обсуждалась накануне во время встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, напомнил министр.
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"Это касается и полного разведения сил и средств на трех пилотных участках линии соприкосновения в Донбассе... Вторая задача, как вчера президент Путин подтвердил, - четко зафиксировать так называемую "формулу Штайнмайера" относительно порядка вступления в силу закона об особом статусе. Все это было согласовано в деталях. Сейчас, по крайней мере, мы и в нормандском формате, и в контактной группе предлагаем это (договоренности - ред.) закрепить на бумаге уже юридическим образом. Таким образом, результаты последнего саммита нормандской четверки будут выполнены, можно будет уже говорить о том, какой следующий шаг необходимо сделать в этом формате ", - сказал он.
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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"Надо готовить дополнительные шаги, которые будут продвигать выполнение минских договоренностей. Но первый этап, как я уже сказал, - выполнить то, о чем условились на предыдущем саммите. Тогда можно будет говорить уже о подготовке очередной новой встречи в верхах", - подчеркнул глава российского МИД.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). Но договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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