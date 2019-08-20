В Великобритании открылась выставка, посвященная Эду Ширану

Также на выставке, которая будет работать в особняке Крайстчерч до 3 мая 2020 года, можно увидеть письмо от Академии современной музыки в Гилфорде о неудовлетворительных отметках Ширана, которые он получил, потому что решил уйти с музыкального курса через три недели после начала занятий из-за гастролей с Just Jack.