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РИА Новости
Культура

В Великобритании открылась выставка, посвященная Эду Ширану

17:32 20.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер, певец, музыкант Эд Ширан на пресс-конференции фильма "Автор песен" в рамках 68-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2018"
Актер, певец, музыкант Эд Ширан на пресс-конференции фильма Автор песен в рамках 68-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале - 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Выставка, посвященная британскому певцу и композитору Эду Ширану, открылась рядом с его родным городом Ипсвичем в Саффолке, сообщает Independent.
В экспозиции можно увидеть личные вещи певца, показывающие его историю от школьной скамьи к мировой популярности. Куратором выступил отец певца Джон.
Одним из экспонатов стал сертификат, выданный Ширану одноклассниками в 11 классе, как ученику с наиболее вероятными шансами прославиться.
Также на выставке, которая будет работать в особняке Крайстчерч до 3 мая 2020 года, можно увидеть письмо от Академии современной музыки в Гилфорде о неудовлетворительных отметках Ширана, которые он получил, потому что решил уйти с музыкального курса через три недели после начала занятий из-за гастролей с Just Jack.
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