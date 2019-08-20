В Великобритании открылась выставка, посвященная Эду Ширану

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Выставка, посвященная британскому певцу и композитору Эду Ширану, открылась рядом с его родным городом Ипсвичем в Саффолке, сообщает Independent.
В экспозиции можно увидеть личные вещи певца, показывающие его историю от школьной скамьи к мировой популярности. Куратором выступил отец певца Джон.
Одним из экспонатов стал сертификат, выданный Ширану одноклассниками в 11 классе, как ученику с наиболее вероятными шансами прославиться.
Также на выставке, которая будет работать в особняке Крайстчерч до 3 мая 2020 года, можно увидеть письмо от Академии современной музыки в Гилфорде о неудовлетворительных отметках Ширана, которые он получил, потому что решил уйти с музыкального курса через три недели после начала занятий из-за гастролей с Just Jack.