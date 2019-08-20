В Киеве главу МИД ДНР заподозрили в создании террористической организации

"Двадцатого августа председателю и активному члену "Специальной комиссии по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти в Донбассе", так называемому "министру иностранных дел "ДНР", "уполномоченному по правам человека ДНР", а также председателю и члену ОО "Справедливая защита" сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по статье "Создание террористической группы или террористической организации", - приводит слова Матиоса пресс-служба ГП Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.