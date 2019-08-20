В Киеве главу МИД ДНР заподозрили в создании террористической организации

КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины подозревает министра иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталью Никонорову и омбудсмена ДНР Дарью Морозову в создании террористической организации, заявил замгенпрокурора, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
"Двадцатого августа председателю и активному члену "Специальной комиссии по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти в Донбассе", так называемому "министру иностранных дел "ДНР", "уполномоченному по правам человека ДНР", а также председателю и члену ОО "Справедливая защита" сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по статье "Создание террористической группы или террористической организации", - приводит слова Матиоса пресс-служба ГП Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.
По словам военного прокурора, следствием установлено, что члены "Специальной комиссии по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти на Донбассе" и "Общественной организации "Справедливая защита" "активно участвуют и способствуют деятельности террористических организаций так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".
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