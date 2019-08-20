Глава партии Зеленского назвал кандидата на пост спикера Рады

КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Пропрезидентская партия "Слуга народа" предложит назначить главу партии Дмитрия Разумкова спикером Верховной рады Украины, первым вице-спикером - Руслана Стефанчука, сообщил журналистам во вторник сам Разумков.
Парламент нового созыва соберется на торжественное заседание, где депутаты принесут присягу, 29 августа. Согласно конституции, первая сессия Рады девятого созыва стартует 3 сентября.
"И за главу Верховной рады, и за его первого заместителя будет голосовать зал. Партия предложит, скорее всего, именно такие кандидатуры на вышеуказанные должности", - сказал Разумков журналистам, его общение с которыми транслировал телеканал "112. Украина". По его словам, должность вице-спикера Рады предложена партиям, которые не входят в состав большинства. Он отказался уточнить, каким именно.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, по итогам которых партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
Согласно данным ЦИК, "Слуга народа" получит 254 мандата в новой Раде, что позволит им создать однопартийное большинство. Впервые в истории Украины одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений, не привлекая при этом другие парламентские силы. Таким образом, партия Зеленского самостоятельно сможет формировать правительство.