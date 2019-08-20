Глава партии Зеленского назвал кандидата на пост спикера Рады

"И за главу Верховной рады, и за его первого заместителя будет голосовать зал. Партия предложит, скорее всего, именно такие кандидатуры на вышеуказанные должности", - сказал Разумков журналистам, его общение с которыми транслировал телеканал "112. Украина". По его словам, должность вице-спикера Рады предложена партиям, которые не входят в состав большинства. Он отказался уточнить, каким именно.