Макрон опубликовал пост на русском языке

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Франции "Форт Брегансон"

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сделал публикацию в фейсбуке на русском языке. Президент Франции Эммануэль Макрон сделал публикацию вна русском языке.

По словам главы государства, "Россия — очень глубоко европейская страна".

"Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. <...> Налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений". Эммануэль Макрон

Французский лидер выразил уверенность, что в результате такого многостороннего переустройства удастся разработать систему безопасности и доверия между ЕС и Россией.

Накануне в летней резиденции французских президентов — форте Брегансон — состоялась встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Переговоры продлились более трех часов.

Лидеры обсудили основные вопросы двусторонней и международной повестки дня, проблемы климата, освоение Арктики, но особое внимание они уделили ситуации на Украине.

В Кремле состоявшиеся переговоры охарактеризовали как "насыщенные, доверительные и конструктивные". Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что позитивный характер переговоров не означает совпадения позиций мировых лидеров.

"Они достаточно последовательно демонстрировали свою политическую волю обсуждать все моменты — и те, по которым есть совпадение мнений, и те, по которым есть разногласия", — добавил представитель Кремля.

В то же время, по словам Пескова, Макрон узнал позицию России "от первоисточника" — от главы государства.