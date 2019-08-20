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РИА Новости

Макрон опубликовал пост на русском языке

15:00 20.08.2019 (обновлено: 00:01 21.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Франции "Форт Брегансон"
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Франции Форт Брегансон
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сделал публикацию в фейсбуке на русском языке.
По словам главы государства, "Россия — очень глубоко европейская страна".

"Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. <...> Налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений".

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
Эммануэль Макрон
Французский лидер выразил уверенность, что в результате такого многостороннего переустройства удастся разработать систему безопасности и доверия между ЕС и Россией.
Накануне в летней резиденции французских президентов — форте Брегансон — состоялась встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Переговоры продлились более трех часов.
Лидеры обсудили основные вопросы двусторонней и международной повестки дня, проблемы климата, освоение Арктики, но особое внимание они уделили ситуации на Украине.
Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Вчера, 03:25РИА Новости
Макрон заявил, что убежден в европейском будущем России
В Кремле состоявшиеся переговоры охарактеризовали как "насыщенные, доверительные и конструктивные". Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что позитивный характер переговоров не означает совпадения позиций мировых лидеров.
"Они достаточно последовательно демонстрировали свою политическую волю обсуждать все моменты — и те, по которым есть совпадение мнений, и те, по которым есть разногласия", — добавил представитель Кремля.
В то же время, по словам Пескова, Макрон узнал позицию России "от первоисточника" — от главы государства.
Кроме того, в рамках визита Путина во Францию состоялись еще и переговоры с участием двух делегаций, двух министров иностранных дел и контакты по линии помощников по международным делам.
Нет, уж лучше вы к нам
Вчера, 17:51РИА Новости
Нет, уж лучше вы к нам
2875463126
Обсудить 30
Эммануэль МакронВладимир ПутинФранцияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Макрон, вообще-то, неплохой парень. И важно то, что он видать отлично знает историю, когда вся Российская империя почитала Францию и французов как самую культурную и самую умную нацию на планете.
20 августа, 15:08
vanyakraskov2
321730025
Как только мы, россияне, поверим в то, что Россия страна российская, пустой до нынешнего дня лозунг "Европа от Лиссабона до Владивостока" наполнится реальным, приземленным содержанием.
20 августа, 15:26
vv.p.neznamov
19112019
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