Примерно 30 тысяч якутских школьников будут обучаться на родном языке

ЯКУТСК, 20 авг – РИА Новости. Порядка 30 тысяч школьников в Якутии в этом учебном году будут осваивать образовательные программы на якутском языке, сообщил журналистам министр образования и науки республики Владимир Егоров.

Согласно российскому законодательству, родитель вправе выбирать язык, на котором будет обучаться его ребенок. Как отметили во вторник в ходе августовского совещания работников образования региона, данный вопрос особенно остро стоит в столице республики: если 5 лет назад в Якутске было около 200 классов с якутским языком преподавания, то в настоящее время эта цифра достигла 363.

В новом учебном году более 75% школьников республики будут осваивать образовательные программы на якутском языке. По данной причине в новом учебном году в школах республики открыты дополнительные якутские классы.

"Количество детей в республике, обучающихся на якутском языке, выросло примерно до 30 тысяч учащихся. В прошлом году их было порядка 18 тысяч. Конечно же, большую лепту в этом приложили родители, у которых есть стимул, чтобы дети знали родной язык", - отметил Егоров.

По конституции Якутии, в регионе действуют два государственных языка – русский и якутский. Тем не менее не всем семьям удается устроить детей в национальные гимназии или школы Якутска - в городе 51 общеобразовательная школа и всего пять – с якутским языком обучения.