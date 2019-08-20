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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Примерно 30 тысяч якутских школьников будут обучаться на родном языке

14:56 20.08.2019
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© Depositphotos / Lev DolgachovУрок в школе
Урок в школе
© Depositphotos / Lev Dolgachov
ЯКУТСК, 20 авг – РИА Новости. Порядка 30 тысяч школьников в Якутии в этом учебном году будут осваивать образовательные программы на якутском языке, сообщил журналистам министр образования и науки республики Владимир Егоров.
Согласно российскому законодательству, родитель вправе выбирать язык, на котором будет обучаться его ребенок. Как отметили во вторник в ходе августовского совещания работников образования региона, данный вопрос особенно остро стоит в столице республики: если 5 лет назад в Якутске было около 200 классов с якутским языком преподавания, то в настоящее время эта цифра достигла 363.
В новом учебном году более 75% школьников республики будут осваивать образовательные программы на якутском языке. По данной причине в новом учебном году в школах республики открыты дополнительные якутские классы.
"Количество детей в республике, обучающихся на якутском языке, выросло примерно до 30 тысяч учащихся. В прошлом году их было порядка 18 тысяч. Конечно же, большую лепту в этом приложили родители, у которых есть стимул, чтобы дети знали родной язык", - отметил Егоров.
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По конституции Якутии, в регионе действуют два государственных языка – русский и якутский. Тем не менее не всем семьям удается устроить детей в национальные гимназии или школы Якутска - в городе 51 общеобразовательная школа и всего пять – с якутским языком обучения.

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