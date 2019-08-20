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РИА Новости

Стрельбу в Киеве устроили сотрудники двух охранных структур

14:54 20.08.2019 (обновлено: 15:06 20.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Залесский / Перейти в фотобанкСотрудник полиции около международного выставочного центра в Киеве
Сотрудник полиции около международного выставочного центра в Киеве
© РИА Новости / Виталий Залесский
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции около международного выставочного центра в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Стрельбу возле метро в Киеве устроили сотрудники "Муниципальной охраны" и частной охранной фирмы, сообщила во вторник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
Ранее во вторник полиция сообщила, что конфликт со стрельбой произошел между двумя группами мужчин в Киеве, пострадали три человека. Полиция завела уголовное дело.
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"В рамках досудебного расследования установлено, что конфликт в парке возник между представителями "Муниципальной охраны" и частной охранной фирмы. Правоохранители во время проведения розыскных мероприятий установили нескольких активных участников события: решается вопрос о задержании пятерых из них (все они имеют телесные повреждения)", - говорится в сообщении.
По данным полиции, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Полицейские проводят неотложные следственные действия, в том числе обыски. После установления всех обстоятельств инцидента возможна дополнительная квалификация события.
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