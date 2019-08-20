Стрельбу в Киеве устроили сотрудники двух охранных структур

КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Стрельбу возле метро в Киеве устроили сотрудники "Муниципальной охраны" и частной охранной фирмы, сообщила во вторник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

Ранее во вторник полиция сообщила, что конфликт со стрельбой произошел между двумя группами мужчин в Киеве, пострадали три человека. Полиция завела уголовное дело.

"В рамках досудебного расследования установлено, что конфликт в парке возник между представителями "Муниципальной охраны" и частной охранной фирмы. Правоохранители во время проведения розыскных мероприятий установили нескольких активных участников события: решается вопрос о задержании пятерых из них (все они имеют телесные повреждения)", - говорится в сообщении.