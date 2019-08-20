Ученый объяснил, почему в Москве этим летом мало комаров

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь зоологического музея МГУ, энтомолог Илья Гомыранов рассказал РИА Новости, почему в Москве стало меньше комаров.

На снижение числа кровососущих насекомых обратили внимание жители столицы. По словам собеседника агенства, это действительно так и объясняется погодными условиями.

"Несмотря на то что в московском регионе установилась влажная погода, которая в целом должна быть более благоприятной для комаров, так как их личинки развиваются в воде, действительно, в этом году численность этих насекомых снизилась. Скорее всего, это вызвано обилием дождливых и ветреных дней", — сказал Гомыранов.

Он пояснил, что при высокой влажности и продолжительных дождях комары снижают летную активность, а кроме того, они не способны противостоять сильным ветрам.