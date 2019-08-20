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РИА Новости

Ученый объяснил, почему в Москве этим летом мало комаров

14:52 20.08.2019 (обновлено: 15:43 20.08.2019)
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкКомар
Комар
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Комар. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь зоологического музея МГУ, энтомолог Илья Гомыранов рассказал РИА Новости, почему в Москве стало меньше комаров.
На снижение числа кровососущих насекомых обратили внимание жители столицы. По словам собеседника агенства, это действительно так и объясняется погодными условиями.
"Несмотря на то что в московском регионе установилась влажная погода, которая в целом должна быть более благоприятной для комаров, так как их личинки развиваются в воде, действительно, в этом году численность этих насекомых снизилась. Скорее всего, это вызвано обилием дождливых и ветреных дней", — сказал Гомыранов.
Он пояснил, что при высокой влажности и продолжительных дождях комары снижают летную активность, а кроме того, они не способны противостоять сильным ветрам.
В Окском заповеднике, расположенном в Рязанской области, РИА Новости также рассказали об уменьшении числа комаров. По словам старшего научного сотрудника Ирины Лычковой, на это повлияли неблагоприятные погодные условия — засушливые май и июнь и дождливый июль.
Комар
8 августа, 15:00РИА Новости
Ученые выяснили, кого чаще всех кусают комары
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