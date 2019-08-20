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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Глава МГИК раскритиковал отказ профсоюза "Учитель" участвовать в работе УИК

14:49 20.08.2019 (обновлено: 15:41 20.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается Московская городская избирательная комиссия
Вид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается Московская городская избирательная комиссия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Вид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается Московская городская избирательная комиссия. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов прокомментировал заявление профсоюза "Учитель" об отказе его членов работать в участковых избирательных комиссиях (УИК) на выборах в Мосгордуму.
Накануне на сайте профсоюза появилось обращение, в котором сказано, что члены московской организации отказываются участвовать в УИК, так как, по их мнению, выборы являются заведомо неправовыми.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев
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Как заявил Горбунов, комиссии уже давно сформированы, работать в них никто не отказывался.
"Они обращаются к своим коллегам, к учителям с предложением отказаться от работы в этих комиссиях. К нам они не обращались — они опубликовали в интернете такое обращение. А официально к нам ничего не приходило", — сказал Горбунов РИА Новости.
Он также добавил, что считает это обращение "провокацией".
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Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Однако впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.
При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования, 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуВалентин ГорбуновМосгоризбиркомМосковская городская думаМоскваПолитика
Популярные комментарии
Полностью поддерживаю профсоюз Учитель. Нечего участвовать в махинациях под названием выборы. Нечего единой россии делать на этих выборах с их фальсификациями.
20 августа, 16:24
Антон Кузьмин
11000014
Нужно призвать учителей отказаться от фальсификации выборов, от вброса бюллетеней, от фальсификации при подсчёте голосов, от фальсификации протоколов и т.д. Записывать всё на диктофон и на видео.
20 августа, 15:58
Николай ПРОКУРОРОВ
720041
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