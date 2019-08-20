Глава МГИК раскритиковал отказ профсоюза "Учитель" участвовать в работе УИК

Вид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается Московская городская избирательная комиссия. Архивное фото

Вид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается Московская городская избирательная комиссия

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов прокомментировал заявление профсоюза "Учитель" об отказе его членов работать в участковых избирательных комиссиях (УИК) на выборах в Мосгордуму.

Накануне на сайте профсоюза появилось обращение, в котором сказано, что члены московской организации отказываются участвовать в УИК, так как, по их мнению, выборы являются заведомо неправовыми.

Как заявил Горбунов, комиссии уже давно сформированы, работать в них никто не отказывался.

"Они обращаются к своим коллегам, к учителям с предложением отказаться от работы в этих комиссиях. К нам они не обращались — они опубликовали в интернете такое обращение. А официально к нам ничего не приходило", — сказал Горбунов РИА Новости.

Он также добавил, что считает это обращение "провокацией".

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Однако впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.

При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.