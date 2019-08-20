Вылазки боевиков в Идлибе будут жестко подавляться, заявил Лавров

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Москва уведомляла Анкару, что будет жестко подавлять любые вылазки террористов в районе зоны деэскалации в сирийском Идлибе, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос, как он оценивает развитие ситуации в этой зоне деэскалации и последний инцидент с турецким конвоем.

"Мы не просто внимательно следим за ситуацией, наши военные находятся на земле в идлибской зоне деэскалации..., которая предполагала обязательства наших турецких коллег обеспечить размежевание между вооруженной оппозицией, которая готова участвовать в урегулировании, от террористических группировок", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что за прошедшее время территория, которую контролируют боевики группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"*, значительно выросла.

"Мы совместно с турецкими коллегами для того, чтобы пресечь регулярные нарушения этими террористами режима прекращения боевых действий, хоть он на них и не распространятся, но мы четко дали понять, что если они будут осуществлять вылазки из этой зоны, то они будут жестко подавляться. На всем протяжении нынешнего года эти провокации не прекращались", - подчеркнул глава МИД РФ.

"Во всех случаях турецкие коллеги предупреждались о том, что мы будем отвечать, и эта практика не может прекратиться, потому что соглашение по Идлибу не предусматривает распространения режима прекращения огня на террористов", - добавил Лавров.

В понедельник минобороны Турции сообщило о трех погибших гражданских лицах и 12 раненых при воздушной атаке на турецкий военный конвой в Идлибе.

МИД Сирии заявил в понедельник, что турецкие бронетранспортеры пересекли сирийскую границу и движутся в сторону города Хан-Шейхун в Идлибе, бои за который ведет сирийская армия. Как сообщило турецкое агентство DHA, сирийские ВВС подвергли авиаудару турецкий военный конвой в провинции Идлиб.

Турция, наряду с РФ и Ираном, является гарантом перемирия в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.